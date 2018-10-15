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Suudi Arabistan'dan Trump'a: Fazlasıyla karşılık veririz

Trump'ın hedef gösterdiği Suudi Arabistan'dan sert cevap geldi. Riyad yönetimi, "Eylemlere fazlasıyla karşılık veririz" açıklamasını yaptı.

AA | 15.10.2018 - 00:50..
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Trump, İstanbul'da Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından dolayı Suudi Arabistan yönetimini suçladı. Trump'ın yaptırım tehditlerinin ardından Suudi yönetimi aynı sertlikte cevap verdi.

"DÜNYA EKONOMİSİNDE HAYATİ ROLÜMÜZ VAR"

Suudi Arabistan resmi haber ajansı WAS'ın yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Suudi Arabistan olası eylemlere fazlasıyla karşılık verecektir. Suudi Arabistan ekonomisi dünya ekonomisinde etkili ve hayati rol oynamaktadır" ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Trump Suudi Arabistalı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Başkonsolosluk'ta kaybolmasının ardından Riyad yönetimini suçlamış ve ispat edilmesi durumunda Suudi Arabistan'a yaptırımlar uygulacağını belirtmişti.

TRUMP SUUDİ YÖNETİMİ TEHDİT ETTİ

Başkan Trump seçim kampanyaları için yaptığı konuşmalarda Suudi Arabistan yönetimine son günlerde yüklenmeye başlamış, "Biz olmadan iki hafta iktidarda kalamazsınız" demişti.

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