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Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye Katar tepkisi

Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Elçisi Abdullah el Muallimi, Türkiye'nin Katar'a verdiği desteği eleştirdi.

19.07.2017 - 13:18
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suudi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn’nin Katar’la ilişkileri kesmesinin ardından bugün Suudi Arabistan’ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Abdullah el Muallimi, BM muhabirleriyle bir araya geldi.

Katar'ın kurallara uyması gerektiğini belirten elçinin, Türkiye'ye yönelik açıklamaları dikkat çekti.

"VERİMLİ BİR DURUM OLMAZ"

Muallimi, "Türk kardeşlerimizin, Arap dünyasında gizli ya da belirli ölçüde istenmeyen bir (askeri) müdahale etme döneminin çoktan bittiğini anlaması lazım. Eğer Türkiye yapıcı bir rol oynamak istiyorsa bunu hoş karşılarız ancak bu rolü askeri üs ya da askeri müdahale ile oynamak isterlerse bu verimli bir durum olmaz" ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın BM Daimi Büyükelçisi, Türkiye'nin bu tip bir adım atmasının Arap dünyasındaki itibarına zarar vereceğini ifade etti.

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