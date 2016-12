Suudi Arabistan'dan yabancılara yeni harç uygulaması

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, ülkesinin 2017 bütçesini açıklamasının ardından düzenlediği basın toplantısında, 2017 yılı itibariyle ülkedeki yabancı işçilerin refakatçilerinin her birinden aylık 100'er riyal (yaklaşık 26,6 dolar) harç alınmaya başlanacağını belirtti.



Cedan, söz konusu harcın 2020’de her bir refakatçi için aylık 400 riyala (yaklaşık 106,6 dolar) ulaşana kadar her yıl artırılacağını ifade etti.



Harcın, devletin söz konusu kişilere sunduğu hizmetler karşılığında alınacağını kaydeden Cedan, hükümetin Suudi Arabistan vatandaşlarına, yabancılara veya Suudi Arabistanlı şirketlere yönelik yeni vergiler uygulamayacağını söyledi.



Cedan, devletin yabancı işçilerin refakatçilerine sunacağı hizmetlerin ne olduğu konusunda ise bir bilgi vermedi.



Suudi Arabistan İstatistikler Kurumunun verilerine göre 2015’te sayıları 10,07 milyona ulaşan yabancı işçiler, ülkenin toplam nüfusunun yüzde 33’ünü teşkil ediyor.