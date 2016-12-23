taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.405
USD
3,5103
EURO
3,6668
ALTIN
127,53
PETR
54,6900

Suudi Arabistan'dan yabancılara yeni harç uygulaması

Suudi Arabistan, 2017'de ülkedeki yabancı işçiye refakat eden her bir kişiden her ay 100 riyal harç almaya başlayacak

AA | 23.12.2016 - 03:14
  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, ülkesinin 2017 bütçesini açıklamasının ardından düzenlediği basın toplantısında, 2017 yılı itibariyle ülkedeki yabancı işçilerin refakatçilerinin her birinden aylık 100'er riyal (yaklaşık 26,6 dolar) harç alınmaya başlanacağını belirtti.

Cedan, söz konusu harcın 2020’de her bir refakatçi için aylık 400 riyala (yaklaşık 106,6 dolar) ulaşana kadar her yıl artırılacağını ifade etti.

Harcın, devletin söz konusu kişilere sunduğu hizmetler karşılığında alınacağını kaydeden Cedan, hükümetin Suudi Arabistan vatandaşlarına, yabancılara veya Suudi Arabistanlı şirketlere yönelik yeni vergiler uygulamayacağını söyledi.

Cedan, devletin yabancı işçilerin refakatçilerine sunacağı hizmetlerin ne olduğu konusunda ise bir bilgi vermedi.

Suudi Arabistan İstatistikler Kurumunun verilerine göre 2015’te sayıları 10,07 milyona ulaşan yabancı işçiler, ülkenin toplam nüfusunun yüzde 33’ünü teşkil ediyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sol haberin terör propagandası

Sol haberin terör propagandası

0
ABD'den Suriye itirafı

ABD'den Suriye itirafı

27
Kar tatili ilan edilen il ve ilçeler

Kar tatili ilan edilen il ve ilçeler

0
Hollanda'da kadına tekmeli saldırı

Hollanda'da kadına tekmeli saldırı

25
Sierra Leone'da Genelkurmay Eski Başkanına suikast

Sierra Leone'da Genelkurmay Eski Başkanına suikast

5
Fransa'da dünyanın ilk elektrik üreten yolu

Fransa'da dünyanın ilk elektrik üreten yolu

3
İsveç'te Türk derneğine saldırı

İsveç'te Türk derneğine saldırı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM