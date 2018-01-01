Yeni tüm dünyada olduğu gibi Suudi Arabistan'da da karşılandı. Geçmişte kutlamaların yasak olduğu ülkede, kutlamalara ilişkin özel bir karar alınmazken, Suudi yönetimi 2018'e özel bir video hazırlattı.

Suudi Arabistan'dan yeni yıl yeni imaj videosu

ILIMLI İSLAM MESAJI

Yayınlanan videoda 2018 yılı için iyi temennilere yer verildi. Ancak videodan çok dikkat çeken nokta, videoda yer alan kadınların Suudi Arabistan'ın rol modeli olduğu "ılımlı İslam" akımının birer temsilcileri olduğuydu.

Özellikle kadınlar üzerinden verilen mesajlarda başı açık, yarım kapalı ve başörtülü Suudilerin kullanıldığı videoda tüm dünyaya "biz değiştik" mesajı verildi.