Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçiliğinden kutlama iptali

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği, davet ettiği katılımcılara e-mail aracılığıyla etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.
Büyükelçilik, e-mailde, "18 Ekim Perşembe günü akşam 18.00 ile 20.00 arasında yapılması planlan Suudi Arabistan Krallığı Ulusal Günü resepsiyonunun iptal edildiğini bilginize sunarız." ifadesini kullandı.
PROTESTO VE TEPKİLER NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ
ABD medyası, önceden planlanan kutlamaya dair iptal kararının, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına yönelik gelen tepkiler ve kutlama esnasında yapılacak olası protestolar sebebiyle alındığını savundu.