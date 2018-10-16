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Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçiliğinden kutlama iptali

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği, ABD'nin başkentinde yapmayı planladığı Suudi Ulusal Günü etkinliğini iptal etti.

AA | 16.10.2018 - 06:01..
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Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği, davet ettiği katılımcılara e-mail aracılığıyla etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.

Büyükelçilik, e-mailde, "18 Ekim Perşembe günü akşam 18.00 ile 20.00 arasında yapılması planlan Suudi Arabistan Krallığı Ulusal Günü resepsiyonunun iptal edildiğini bilginize sunarız." ifadesini kullandı.

PROTESTO VE TEPKİLER NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

ABD medyası, önceden planlanan kutlamaya dair iptal kararının, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına yönelik gelen tepkiler ve kutlama esnasında yapılacak olası protestolar sebebiyle alındığını savundu.

Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçiliğinden kutlama iptali

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