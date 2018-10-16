Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçiliğinden kutlama iptali

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün saat 14.00'da bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

Suudi Arabistan'ın, Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul eden bir rapor açıklamaya hazırlandığı iddia edildi.

CNN: Suudi Arabistan Kaşıkçı cinayetini kabul edecek

Suudi Arabistan Konsolosluğuna giren Türk heyetindeki polisler, Cemal Kaşıkçı olayını çözmek için mavi ışıkla inceleme yaptı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen yeni nesil tank avcıları, atış testlerinde yüksek performans gösterdi.

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği, ABD'nin başkentinde yapmayı planladığı Suudi Ulusal Günü etkinliğini iptal etti.

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Gerard Butler Suudi Arabistan gezisini iptal etti

Hollywood'un ünlü İskoç aktörü, Riyad'a yapacağı ziyareti, orada görüşeceği kişiler arasında Cemal Kaşıkçı cinayetine ismi karışanlar olduğu gerekçesi ile iptal ettiğini açıkladı.