Suudi Arabistan'ın Kanada'dan aldığı silahlar ortaya çıktı

Kanada'nın Suudi Arabistan'a Light Armoured Vehicles-LAV (Hafif Silahlı Araçlar) tipi askeri araç satışıyla ilgili detaylar ilk kez basına yansıdı. "hafif silahlı" askeri araçların bir bölümünün aslında "ağır silahlarla" donatıldığı vurgulandı.

AĞIR SALDIRILAR İÇİN UYGUN SİLAHLAR

Habere göre, Kanada'nın Suudi Arabistan'a yaptığı multi milyar dolarlık silah satışı, büyük çaplı "ağır saldırı" zırhlı araçları ve bunlar için Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerinde üretici firma tarafından hizmet verilecek bir bakım anlaşmasını içeriyor.

Yine haberde, askeri araç ve malzemelerin üreticisi General Dynamics Land Systems Canada'nın (GDLS) sözleşmenin ayrıntılarını Suudi hükümetinden gelen taleple bir gizlilik sözleşmesi kapsamında mühürlediği kaydedildi.

Dönemin Başbakanı Harper, basından araçların detaylarına ilişkin gelen soruları sadece "kamyon" diyerek yanıtlamış, Başbakan Justin Trudeau da "cipler" olarak nitelendirmişti.

ANTİ-TANK ARAÇLAR DA VAR

Habere göre Kanada, Suudi Arabistan'a 928 adet LAV-6 modeli "hafif silahlı araç" sattı. Haberin detayında ise bu araçlardan sadece 354'ünün standart askeri personel taşıyıcı olduğu, 119'unun ağır saldırı tipi LAV-6 olarak üretildiği ve bu modellerin taretlerine yerleştirilmiş güçlü 105 milimetrelik topları bulunduğu aktarıldı.

LAV-6'ların 119'unun anti-tank araçlar olarak yapılandırıldığı kaydedilen haberde, 119 adetlik bir başka grubun da 30 milimetrelik makineli tüfekle donatılmış doğrudan ateş desteği verebilecek özellikte olduğu, kalan araçlar arasında ise ambulanslar, mobil kumanda üniteleri, VIP taşıma ve vinçlerle donatılmış kurtarma araçlarının bulunduğu bilgisine yer verildi.