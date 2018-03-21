taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.432
USD
3,9319
EURO
4,8196
ALTIN
165,98
PETR
67,5900

Suudi Arabistan'ın Kanada'dan aldığı silahlar ortaya çıktı

Kanada'nın Suudi Arabistan'a gizli anlaşma ile yaptığı silah satışının detayları ortaya çıktı. Basına yansıyan haberde, hafif silahlı araçların ağır silahlarla donatıldığı belirtildi.

AA | 21.03.2018 - 04:56..
  1. Haberler
  2. Dünya

Kanada'nın Suudi Arabistan'a Light Armoured Vehicles-LAV (Hafif Silahlı Araçlar) tipi askeri araç satışıyla ilgili detaylar ilk kez basına yansıdı. "hafif silahlı" askeri araçların bir bölümünün aslında "ağır silahlarla" donatıldığı vurgulandı.

Suudi Arabistan'ın Kanada'dan aldığı silahlar ortaya çıktı

AĞIR SALDIRILAR İÇİN UYGUN SİLAHLAR

Habere göre, Kanada'nın Suudi Arabistan'a yaptığı multi milyar dolarlık silah satışı, büyük çaplı "ağır saldırı" zırhlı araçları ve bunlar için Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerinde üretici firma tarafından hizmet verilecek bir bakım anlaşmasını içeriyor.

Yine haberde, askeri araç ve malzemelerin üreticisi General Dynamics Land Systems Canada'nın (GDLS) sözleşmenin ayrıntılarını Suudi hükümetinden gelen taleple bir gizlilik sözleşmesi kapsamında mühürlediği kaydedildi.

Dönemin Başbakanı Harper, basından araçların detaylarına ilişkin gelen soruları sadece "kamyon" diyerek yanıtlamış, Başbakan Justin Trudeau da "cipler" olarak nitelendirmişti.

Suudi Arabistan'ın Kanada'dan aldığı silahlar ortaya çıktı

ANTİ-TANK ARAÇLAR DA VAR

Habere göre Kanada, Suudi Arabistan'a 928 adet LAV-6 modeli "hafif silahlı araç" sattı. Haberin detayında ise bu araçlardan sadece 354'ünün standart askeri personel taşıyıcı olduğu, 119'unun ağır saldırı tipi LAV-6 olarak üretildiği ve bu modellerin taretlerine yerleştirilmiş güçlü 105 milimetrelik topları bulunduğu aktarıldı.

LAV-6'ların 119'unun anti-tank araçlar olarak yapılandırıldığı kaydedilen haberde, 119 adetlik bir başka grubun da 30 milimetrelik makineli tüfekle donatılmış doğrudan ateş desteği verebilecek özellikte olduğu, kalan araçlar arasında ise ambulanslar, mobil kumanda üniteleri, VIP taşıma ve vinçlerle donatılmış kurtarma araçlarının bulunduğu bilgisine yer verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kosova'nın AB yasası oylaması yeniden yapılacak
Kosoca Meclisi, ülkenin Avrupa Birliği yolculuğunda en önemli dönemeçlerinden biri olan Kosova ile Karadağ sınır anlaşması oylaması bugüne ertelendi.
ABD ve Suudi Arabistan İran'a karşı anlaştı
Beyaz Saray'da görüşen ABD Başkanı Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, İran'a karşı ittifak yapma konusunda anlaştı
DEAŞ Kerkük'e saldırdı: 6 ölü 15 yaralı
Terör örgütü DEAŞ, Kerkük'ün güneyindeki Tuzhurmatu-Dakuk ilçeleri arasında sivilleri taşıyan minibüse saldırdı. Teröristlerin saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti.
Esad 5 günde 150'den fazla sivili öldürdü
Beşar Esad rejimi Doğu Gutayı bir kez daha vurdu. Yaşanan ağır bombardıman sonrası 59 sivil hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehit ailesine icra takibi başlatan belediye özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan belediye özür diledi

60
Antalya'da annesini gözaltına aldı polislere ateş açtı

Antalya'da annesini gözaltına aldı polislere ateş açtı

13
ABD ve Suudi Arabistan İran'a karşı anlaştı

ABD ve Suudi Arabistan İran'a karşı anlaştı

20
İstanbul'da pompalı tüfekle 5 kişi yaralandı

İstanbul'da pompalı tüfekle 5 kişi yaralandı

8
Esad 5 günde 150'den fazla sivili öldürdü

Esad 5 günde 150'den fazla sivili öldürdü

6
68 bin TL'lik soygun yapan hırsızlar yakalandı

68 bin TL'lik soygun yapan hırsızlar yakalandı

2
DEAŞ Kerkük'e saldırdı: 6 ölü 15 yaralı

DEAŞ Kerkük'e saldırdı: 6 ölü 15 yaralı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM