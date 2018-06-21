Suudi Arabistan'ın kupa performansı prensi kızdırdı

Rusya'da gerçekleştirilen Dünya Kupası futbolseverler için bir görsel şölen halinde devam ediyor. Kupada gruplarda ikinci maçlar oynanırken, bazı takımlar gruplarından çıkmayı garantiledi, bazıları ise evlerine dönmeyi garantiledi. Onlardan biri de Suudi Arabistan.

EVE DÖNMEKTEN KORKUYORLAR

Veliaht Prens Selman nedeniyle son zamanların "en popüler" ülkelerinden biri haline gelen Suudi Arabistan, Dünya Kupası gruplarından çıkamamayı garantiledi. Bu durum Suudi futbolcularda da bir korkuya neden oldu.

Turvnuvada gösterdikleri yetersiz performans nedeniyle kraliyetten ceza almaktan korkan futbolcular eve dönmekten korkuyor.

SELMAN CEZA KESECEK

Takımın kötü performansı nedeniyle Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Suudi taraftarlardan özür dileyen Eş Şeyh, kaleci Abdullah el Mayouf, forvet Muhammed el Sahlavi ve defans oyuncusu Usame Hevsavi'nin para cezası alacağını açıkladı.