Suudi Arabistan’ın Yemen saldırısından ilk görüntüler

Suudi liderliğindeki koalisyon, Yemen'in başkenti Sanaa’daki Husi direnişçileri hedef aldıkları bir füze saldırısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

SUUD UÇAKLARI DEHŞET SAÇTI

Yemen Husileri, bölgede kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere Yemen'in farklı bölgelerindeki bir dizi baskın sonucu 38 kişinin öldürüldüğünü veya yaralandığını açıkladı.

Suudi Arabistan, saldırıların binici gününde de Yemen’e hava operasyonlarına devam ediyor. Operasyonlarda siviller de yaralanıyor ya da hayatını kaybediyor. Suudi Arabistan ve Yemen arasındaki savaş, dünyanın en büyük insani krizini tetiklediğinden beri bölgede 8 bin 750'den fazla kişi öldürüldü.

ÇOCUKLAR DEHŞETE KAPILDI

Suudi uçakları öncülüğünde gerçekleştirilen koalisyon saldırılarında en büyük korkuyu da Yemenli çocuklar yaşadı. Okul çıkışlarına denk gelen bir saate gerçekleşen hava saldırılarında sokaklarda bulunan çocuklar panik ve büyük bir korku ile kaçıştı.

Kimileri canlarını kurtarmaya çalışıp kaçarken, kimileri ise şoka girerek gözyaşları döktü.













