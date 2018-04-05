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Suudi Arabistan'tan sinema için ABD şirketine ruhsat

35 yıllık sinema yasağını kaldıran Suudi Arabistan, sinema salonlarını işletmesi için Amerikan şirketi Multi-Cinema'ya ruhsat verdi.

AA | 05.04.2018 - 04:04..
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Suudi Arabistan'tan sinema için ABD şirketine ruhsat

ABD Başkanı Trump ve veliaht prens Selman arasındaki görüşmelerin ardından yapılan birçok anlaşmaya bir yenisi daha eklendi. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, ülkede sinema salonlarını işletmesi için AMC'ye ruhsat verildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'tan sinema için ABD şirketine ruhsat

İLK SİNEMA SALONU RİYAD'DA OLACAK

Bu doğrultuda ilk sinema salonu 18 Nisan'da başkent Riyad'da hizmete girecek.

Kültür ve Enformasyon Bakanı Avad bin Salih el-Avad, sinema salonlarını işletme ruhsatını vermelerinin bu alanda çalışan yatırımcılar için önemli olduğuna işaret ederek, "Suudi Arabistan büyük bir pazar. Nüfusun çoğu 30 yaş altı ve sevdikleri filmleri ülkelerinde izlemek istiyorlar." dedi.

Suudi Arabistan 2030 Vizyonu'nun hedeflerinden birinin de ekstra eğlence imkanları oluşturarak hayat kalitesini yükseltmek olduğuna vurgu yapan Avad, sinema sektörünün açılmasıyla yeni iş imkanlarının oluşacağı ve ülke ekonomisine katkı sağlanacağını kaydetti.

Suudi Arabistan'tan sinema için ABD şirketine ruhsat

5 YILDA 15 KENTTE 30 SALON

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na bağlı eğlence şirketi de ülkede açacağı sinema salonlarını işletmek için AMC ile anlaşma yaptığını duyurarak, 5 yıl içinde Suudi Arabistan'ın 15 kentinde 30'a yakın sinema salonunu açmayı ve 2030 yılına kadar ise bu ağı ülkedeki 25 kente yaymayı planladıklarını duyurdu.

Enformasyon ve Kültür Bakanlığından Aralık 2017'de yapılan yazılı açıklamada, sinema salonlarının açılmasına olanak tanıyan bir karar yayımlandığı bildirilmiş, 35 yıl aradan sonra ilk sinema salonunun Mart 2018'de açılmasının beklendiği ifade edilmişti.

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