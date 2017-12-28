taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.744
USD
3,8207
EURO
4,5643
ALTIN
158,73
PETR
66,1600

Suudi Basını Filistinliler için düşman dedi

Suudi Arabistan'da yayın yapan bir haber sitesi, Filistinlilerin İsrail karşısındaki direnişlerini düşmanlık olarak adlandırdı.

Haber Merkezi | 28.12.2017 - 10:51..
  1. Haberler
  2. Dünya
Suudi Basını Filistinliler için düşman dedi

Suudi Basını Filistinliler için düşman dedi

Suudi Arabistan'ın ABD ve İsrail ile arasında gerçekleştirdiği hızlı yakınlaşma giderek tuhaf bir boyuta varıyor. ABD ile müttefiklik kurabilmek adına ılımlı İslam fikrine öncülük eden Suudiler, şimdi de İsrail ile yakınlaşabilmek adına Filistini kötülüyor.

Suudi bir internet haber sitesinde Filistinliler, İsrail karşısındaki direnişinden ötürü suçlandı.

HAMAS ÜZERİNDEN PRENSLERE MESAJ

Sitede yer alan haberde Filistinlilerin İsrail karşısındaki direnişleri terörize eylemler olarak belirtilirken, bu durum karşısında Hamas da suçlandı.

Hamas ve İslami Cihad düşman olarak görülmeli denilen haberde, Filistinlilere destek veren bakan ve prenslere de değinildi.

İsrail karşısında Hamas'a destek verenlerin hain olduğu belirtilirken," bu hainlere destek verenlerin de Suudi Krallığına ihanet suçuyla suçlanarak Gazze'ye sürmeli ve mal varlıklarına el koyulmal" denildi.

İlginizi Çekebilir
Rusya'daki saldırının terör saldırısı olduğu açıklandı
Rusya Devlet Başkanı Putin, dün akşam St. Petersburg'daki süpermarkette yaşanan patlamanın terör saldırısı olduğunu açıkladı.
İsrail askerleri 14 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
Afganistan'da patlama
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan bir medya binasının yakınlarında patlama meydana geldi.
Obama'dan prense: Sakız bebeğim
ABD'nin bir önceki başkanı olan Barack Obama, evlilik telaşesi içinde bulunan Prens Harry'nin sorularını cevapladı. Prensin 'Sigara mı, sakız mı?' yönündeki sorusuna, Obama'nın cevabı ilginç oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Gül'ün KHK tweeti hakkında ilk açıklama

Erdoğan'dan Gül'ün KHK tweeti hakkında ilk açıklama

132
2018 yılı memur ve memur emeklisi maaşları

2018 yılı memur ve memur emeklisi maaşları

243
Ahmed Bilal Osman: Erdoğan'ın gelişi tarihi bir ziyaret

Ahmed Bilal Osman: Erdoğan'ın gelişi tarihi bir ziyaret

137
Sevakin Adası üzerinden umre ziyareti mümkün olacak

Sevakin Adası üzerinden umre ziyareti mümkün olacak

100
16 yaşındaki Filistinli Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu

16 yaşındaki Filistinli Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu

44
Aykut Kocaman'dan kupa fikstürü eleştirisi

Aykut Kocaman'dan kupa fikstürü eleştirisi

34
Türkiye'nin Sevakin Adası hamlesi Mısır'ın gündeminde

Türkiye'nin Sevakin Adası hamlesi Mısır'ın gündeminde

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM