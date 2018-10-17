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Suudi Başkonsolos Utaybi görevden alındı

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsoloslu olan Muhammed el-Utaybi'nin görevden alındığı açıklandı.

Haber Merkezi | 17.10.2018 - 15:41..
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Riyad yönetiminden yapılan resmi açıklamaya göre İstanbul'daki başkonsolosun görevden alındığı ve 'ihlaller' dolayısıyla soruşturmaya dahil edildiği ifade edildi.

SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ

Suudi Arabistan merkezli çevrimiçi Sabq gazetesi resmi makamlara dayandırılan haberinde, başkonsolosun görevindan alındığını ve konu hakkında yapılan soruşturmaya dahil olacağını duyurdu.

Haberde başkonsolosun 'ihlaller' nedniyle görevden alındığı yer alırken bu ihlallerin niteliği konusunda bilgi paylaşılmadı.

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