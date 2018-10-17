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Obruk Barajı kuş cenneti oldu

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1 İstanbul Yeni Havalimanı'nda son deneme Bir havalimanının operasyona başlamadan önceki en önemli unsurlarından sayılan Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Taşınması (ORAT) süreci, İstanbul Yeni Havalimanı'nda denendi.

2 Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocyas istifa etti Kathimerini gazetesinin haberine göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas istifa etti.

3 Suudi Başkonsolos Utaybi görevden alındı Suudi Arabistan İstanbul Başkonsoloslu olan Muhammed el-Utaybi'nin görevden alındığı açıklandı.

4 Papaz Brunson’ın görev yaptığı kilise satıldı ABD’li Papaz Brunson’ın pastörlük yaptığı kilise 270 bin dolara (yaklaşık 1.5 milyon TL) satılarak el değiştirdi.

5 Gülse Birsel de emeklilikte yaşa takılanlardan Kendisinin de emeklilikte yaşa takıldığını belirten Gülse Birsel, emeklilik hakkı kazanmak için en az 35 yıl çalışılması gerektiğini söyledi.

6 Eminönü'nde 'ölüm' geçişi Eminönü'nde çok sayıda kişi yaya geçidini kullanmak yerine akrobatlara taş çıkaracak hareketlerle yolun karşısına geçmeyi tercih ediyor.