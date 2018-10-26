taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.64985
Euro
6.4274
Altın
1235.1295
Borsa
93048.97
Gram Altın
224.268

Suudi Başkonsolosluğu önünde minibüs hareketliliği

SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu kapısına kadar yanaştırılan minibüse içeriden çıkarılan valizler konuldu.

DHA | 26.10.2018 - 10:05..
  1. Haberler
  2. Dünya

Washington Post Yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin gazetecilerin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ediyor.

Suudi Başkonsolosluğu önünde minibüs hareketliliği

ARACA VALİZLER YERLEŞTİRİLDİ

Sabah saatlerinde başkonsolosluğun ön araç giriş kapısına gelen diplomatik plakalı minibüs, kapıya yanaştırıldı. Başkonsolosluk görevlilerin tarafından araca valizler yerleştirildi.

Suudi Başkonsolosluğu önünde minibüs hareketliliği

TORBA MİNİBÜSE KONULDU

Ayrıca, dışarı bulunan başka bir aracın bagajından çıkarılan bir torba da minibüse konuldu. Bu arada içeriden çıkan ikisi şapkalı üç kişinin binmesinin ardından minibüs başkonsolosluktan ayrıldı.

Suudi Başkonsolosluğu önünde minibüs hareketliliği

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kendine aşık bir Aleyna

Kendine aşık bir Aleyna

118
Askerlik Şubesi önünde bedelli kuyruğu

Askerlik Şubesi önünde bedelli kuyruğu

116
Trafik cezalarını arttıran kanun Resmi Gazete'de

Trafik cezalarını arttıran kanun Resmi Gazete'de

93
Sinead O'Connor Müslümanlığı tercih etti

Sinead O'Connor Müslümanlığı tercih etti

122
Quaresma: Kötüysem yine ayrılırım

Quaresma: Kötüysem yine ayrılırım

45
İşte AK Parti'nin yerel seçim kriterleri

İşte AK Parti'nin yerel seçim kriterleri

144
Şenol Güneş: Tepkiler abartı olabiliyor

Şenol Güneş: Tepkiler abartı olabiliyor

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM