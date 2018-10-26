Suudi Başkonsolosluğu önünde minibüs hareketliliği

Washington Post Yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin gazetecilerin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ediyor.

ARACA VALİZLER YERLEŞTİRİLDİ

Sabah saatlerinde başkonsolosluğun ön araç giriş kapısına gelen diplomatik plakalı minibüs, kapıya yanaştırıldı. Başkonsolosluk görevlilerin tarafından araca valizler yerleştirildi.

TORBA MİNİBÜSE KONULDU

Ayrıca, dışarı bulunan başka bir aracın bagajından çıkarılan bir torba da minibüse konuldu. Bu arada içeriden çıkan ikisi şapkalı üç kişinin binmesinin ardından minibüs başkonsolosluktan ayrıldı.