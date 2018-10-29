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Suudi Başsavcı İrfan Fidan ile görüşüyor

Suudi Kaşıkçı cinayetine ilişkin Riyad'dan gelen Başsavcı el Muceb Cumhuriyet Savcısı İrfan fidan ile bir araya geldi.

Haber Merkezi | 29.10.2018 - 12:39..
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Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan'da yürütülen soruşturmanın başsavcısı Cumhuriyet Savcısı İrfan Fidan'la görüşmek için İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Suudi Başsavcı İrfan Fidan ile görüşüyor

KAŞIKÇI CİNAYETİ MASADA

Suudi başsavcı el Muceb Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşüyor. Kaşıkçı cinayetine ilişkin bulguları masaya yatıran iki savcı, soruşturmanınşeffaflığı için bilgi alışverişinde bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan ile Suudi heyetin görüşmesi başladı.

KONSOLOSLUĞA GEÇTİ

Suudi el Muceb İrfan Fidan ile yaptığı görüşmenin sonrasında Kaşıkçı cinayetinin gerçekleştirildiği konsolosluğa geçti, katliamın yapıldığı konsololukta incelemeler yaptı.

Suudi Başsavcı İrfan Fidan ile görüşüyor

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