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Suudi gazeteci ezanların sesinin kısılmasını istedi

Suudi Arabistan'da bir televizyon kanalında değerlendirmeler yapan gazeteci Muhammed el Suheymi ülkede ezan seslerinin kısılmasını ve cami sayısının azaltılması yönünde canlı yayında talepte bulundu.

Özel Haber | 22.02.2018 - 11:54..
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Suudi gazeteci ezanların sesinin kısılmasını istedi

Suudi Arabistan ilginç günler geçirmeye devam ediyor.

Ilımlı İslam adı altında pek çok atılımın altına imza atılırken, bu durum beraberinde tuhaf talepleri de getiiriyor.

Suudi gazeteci Muhammed el Suheymi ülkede ezan seslerinin kısılmasını ve cami sayısının azaltılması yönünde canlı yayında talepte bulundu.

Suudi gazeteci ezanların sesinin kısılmasını istedi

"SES KORKUNÇ"

MBC televizyonunda değerlendirmelerde bulunan Suudi gazeteci Muhammed el Suheymi, birkaç dakikalık değerlendirmesinde inanılmaz potlar kırdı. Adeta içlerindeki sapkınlığı dışa vuran Suudi gazeteci, önce ülkedeki ezanların sesi kısılsın, mikrofon ile ezan okunmaması konusunda fetva ile yasak çıkartılsın diyen Suudi gazeteci, ezan sesinin korkunç olduğunu belirtti.

Suudi gazeteci ezanların sesinin kısılmasını istedi

"CAMİ SAYISI AZALTILSIN"

Suheymi'nin skandal ifadeleri bununla da sınırlı kalmadı. Canlı yayında Hz. Muhammed'in cami konusundaki görüşlerini bahane ederek ülkede çok sayıda cami olduğunu ve bu camilerin bir kısmının yıkılması, azaltılması yönünde çağrıda bulundu.

Ezan ve cami konuusunda Suudi gazetecinin çağrısına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmezken, ortaya atılan bu fikirler Suudilerin ılımlı İslam konusunu ne denli saptırdıklarını ortaya koydu.

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