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Suudi gazeteci soruşturmasına 2 savcı bakacak

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin, konsolosluktaki adli işlemler için bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

AA | 09.10.2018 - 22:13..
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Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın alıkonulduğu iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, konsolosluktaki adli işlemleri yürütmek üzere bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.

KONSOLOSLUĞA GİRECEKLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Suudi Arabistan vatandaşı Kaşıkçı'nın 2 Ekim saat 13.00'te girdiği ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda alıkonulduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, konsoloslukta inceleme yapılacağının belirtilmesinin ardından bir gelişme yaşandı.

Başsavcılık tarafından, konsolosluktaki adli işlemleri yürütmek üzere bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısının görevlendirildiği kaydedildi.

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