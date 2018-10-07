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Suudi güzellemesi yapan ABD medyasının tavrı değişti

'Ilımlı İslam' açılımı yapan Kral Selman'a övgüler düzen ABD'li siyasetçiler ve medyanın tavrı kendisinden haber alınamayan gazeteci Kaşıkçı'dan sonra değişti.

Haber Merkezi | 07.10.2018 - 09:10..
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Suudi Arabistan'ın 'ılımlı İslam' diyerek başlattığı açılımlar ve ABD'den aldığı milyarlarca dolarlık silahlar Amerikalı siyasetçileri ve medya unsurlarını oldukça memnun etmişti.

Kral Selman'a ve ülkesine yönelik övgülerle dolu manşetler para akışı devam ettikçe sürdü.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'dan koruma parası istemesi sonrası Kral Selman olumsuz yanıt verdi.

NEW YORK TİMES PRENS SELMAN'I ELEŞTİRDİ

New York Times gazetesi de 'Kaşıkçı'yı Bulun' başlıklı başyazısında, Suudi gazetecinn konsolosluğa gitmekten korktuğunu ve içeri girerken telefonunu nişanlısına bırakarak başına bir şey gelmesi durumunda yardım çağrısında bulunmasını istediğini yazdı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı eleştiren NYT, prensi, ülkesinde muhalifleri sindirme politikasına benzeyen radikal çizgiyi diplomatik ilişkilere taşımakla suçladı.

WASHİNGTON POST KÖŞEYİ BOŞ BIRAKTI

ABD'nin Washington Post gazetesi, Cemal Kaşıkçı'nın köşe yazılarını yayımladığı sütunu boş bıraktı.

AMERİKAN GAZETELERİ TÜM DÜNYAYA DUYURUYOR

"Kayıp Bir Ses" başlığı açan gazete, altına "Cemal Kaşıkçı, Suudi gazeteci yazar ve Washington Post Global Görüşler ekinin köşe yazarlarındandır. Kaşıkçı'nın sözleri yukarıdaki boşlukta yer alacaktı, ancak rutin konsolosluk işleri için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda salı gününden beri kendisinden haber alınamıyor'' diye yazdı.

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