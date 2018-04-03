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Suudi kadınlar ilk defa konsere gitti

Prens Selman'ın modernleşme sürecinde kadınlara dans etmemeleri şartıyla ilk kez bir pop müzik konserine gitme izni verildi. Suudi kadınlar ise bu şarta uymadı.

Haber Merkezi | 03.04.2018 - 10:34..
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Suudi kadınlar ilk defa konsere gitti

Suudi Arabistan’da yakın zamanda tahta geçmesi beklenen Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın başlattığı cinsiyet eşitliği açılımı kapsamında ilk kez kadınların katıldığı bir pop müzik konseri gerçekleştirildi.

KONSERDE HAREMLİK SELAMLIK

Mısırlı pop şarkıcısı Tamer Hosni’nin önceki gece Cidde kentinde verdiği konsere yaklaşık 6 bin kişi katıldı. Kadın ve erkek izleyiciler Hosni’nin şarkılarını, kendilerine ayrılan farklı bölümlerdeki koltuklardan dinledi.

Suudi kadınlar ilk defa konsere gitti

OTURDUĞU YERDE SALLANMAK BİLE YASAK

Organizatörler, geçtiğimiz ay yapılan duyuruda katılımcıların dans etmelerinin ve sallanarak tempo tutmalarının kesinlikle yasak olduğunu belirtmişti. Konser sırasında müziğin ritmiyle oturdukları koltuklarda sallanan ve tempo tutan izleyiciler, görevliler tarafından uyarıldı.

Suudi kadınlar ilk defa konsere gitti VİDEO

Suudi kadınlar ilk defa konsere gitti

ALAY KONUSU OLMUŞTU

Konser biletlerinin üzerinde ‘Konser sırasında dans etmek kesinlikle yasaktır’ ibaresinin belirtilmesi, sosyal medyada alaycı paylaşımlara neden olmuştu.

Suudi kadınlar ilk defa konsere gitti

Suudi kadınlar ilk defa konsere gitti

Suudi kadınlar ilk defa konsere gitti

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