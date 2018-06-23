Suudi kadınlar yarından itibaren direksiyon başında

Geçtiğimiz eylül ayında Velihat Prens Muhammed Bin Selman’ın teşvikleriyle Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud, kadınlara otomobil kullanma serbestisi veren kararnameyi imzalamıştı.

Bu kararın ardından 24 Haziranı sabırsızlıkla bekleyen kadınlar sürücü kurslarına akın etmişlerdi.

KADINLAR ŞOFÖR KOLTUĞUNDA

Trafikte ve simülasyonla araba kullanmayı öğrenmeyen kadınlar, motorunun nasıl çalıştığını, nasıl lastik değiştirecekleri gibi teknik konuları öğrenmekte de oldukça hevesli.

YASAK OLAN TEK ÜLKE ÜNVANI SONA ERECEK

Kadınlar için milat olan 24 Haziran aynı zamanda Suudi Arabistan'ı da kadınların araba kullanmasının yasak olduğu tek ülke olma unvanından kurtaracak.