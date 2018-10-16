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Suudi Kaşıkçı cinayetinde kanıta ulaşıldı

Suudi Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin sır perdesi aralandı. Amerikan AP ajansına göre olaya ilişkin cinayet kanıtına ulaşıldı.

AA | 16.10.2018 - 17:13..
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Suudi Kaşıkçı cinayetinde kanıta ulaşıldı

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Amerikan AP haber ajansına konuşan Türk yetkili, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili kanıt bulunduğunu söyledi.

"CİNAYET KANITINA ULAŞILDI"

Cemal Kaşıkçı olayının cinayet olduğuna ilişkin en net ifade AP tarafından bildirilmiş oldu. Türk yetkililerden resmi olarak henüz bir açıklama gelmedi.

KONSOLOSLUK REZİDANSINDA İNCELEME

Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda emniyet yetkilileri incelemeler yapmış, incelemelerin üzerine bir de konsolosluk rezidansının araştırılması konusunda karar kılınmıştı.

Cinayet veya infaz durumunun kesin olarak tespitinin sağlanması için emniyet yetkilileri binada Luminol maddeli araştırma yaptı. Luminol kan ile tepkilmeye giren ve "mavi ışık yöntemi" olarak adlandırılan bir araştırma yöntemi.

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