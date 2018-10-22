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Suudi Konsolos'un aracı Sultangazi'de saklı bulundu

Sultangazi'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna ait bir araç kapalı bir otoparkta saklı vaziyette bulundu. Diplomatik plakalı araçta polis incelemesi yapılacak.

Haber Merkezi | 22.10.2018 - 17:59..
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Suudi Konsolos'un aracı Sultangazi'de saklı bulundu

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Sultangazi'deki bir otoparkta Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna ait terk edilmiş bir araç bulundu.

Aracın Başkonsolosun kayıp otomobili olduğu düşünülüyor.

Suudi Konsolos'un aracı Sultangazi'de saklı bulundu

SAKLI VAZİYETTE BULUNDU

Polisler incelemeler neticesinde aracın kapalı otoparkta bulunduğunu tespit etti. Aracın otoparktaki yeri ile kapalı otoparkın bulunduğu arazide polis çevirmesi yapıldı.

Suudi Konsolos'un aracı Sultangazi'de saklı bulundu VİDEO

Otomobil'in giriş çıkış saatleri üzerinde araştırma yapan polisler, aracın konsolosluğun kayıp aracı olduğunu düşünüyor. Cinayetten sonra uzun süre ortadan kaybolan aracın Sultangazi'deki kapalı bir otoparkın köşesinde, saklı vaziyette bulunduğu belirtildi.

Suudi Konsolos'un aracı Sultangazi'de saklı bulundu

14 GÜNDÜR OTOPARKTA

Aracın bırakılma anı güvenlik kameralarına yansırken, polislerin yaptığı incelemelerde otomobilin 14 gün önce bırakıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında daha önceden konsolosluğa ait olan tüm araçlarda inceleme yapılmıştı. Polislerin bu araç üzerinde de incelemeler yapması planlanıyor.

Suudi Konsolos'un aracı Sultangazi'de saklı bulundu

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