Suudi Kral Selman Kaşıkçı ailesini kabul etti

Kral Selman ile oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman', İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesini ağırladı.

Kral Selman tarafından kabul edilen Kaşıkçı ailesinin üyeleri arasında Suudi gazetecinin oğlu Salah'ın da olduğu belirtildi.

VELİAHT PRENS DE BULUŞMADA

Kral'ın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın ailesiyle buluşmasında, olaya karışanlar hep kendi adamları çıkan ve suikast emrini veren kişi olduğu düşünülen Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MbS) da hazır bulundu.

Kral Selman Kaşıkçı ailesini kabul etti VİDEO

TEK TEK EL SIKIŞTI

Kral ile Veliaht, Kaşıkçı ailesi üyeleriyle tek tek el sıkıştığı en derin taziyelerini sundu.