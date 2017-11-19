Suudi Kral Selman tahta veda ediyor

Suudi Arabistan'da "taht oyunlarının" sonuna yaklaşıldı. Veliaht prens Selman'ın tahtını sağlamlaştırmak için yaptığı hamleler ile gerçekleştirilen ve bakanlara, iş adamlarına ve kraliyet ailesi mensuplarına yönelik gözaltların ardından önümüzdeki hafta Kral'ın tahtını oğluna devredeceği iddia edildi.

İNGİLİZ KRALİYETİ MODELİ

Kral Selman bundan sonra siyasette İngiltere'deki Kraliçe gibi bir rol alacak ve yalnızca "Kutsal Tapınakların Koruyucusu" sanını kullanmaya devam edecek. Bununla birlikte Veliaht Prens'in yönetimde rejim değişikliği gerçekleştirmeden İngiliz modelini hayata geçirmesi bekleniyor.

İngiliz modelinde temsili bir kraliçe makamının bulunduğu gibi yönetim kademesi de ayrıca bulunmakta.





SUUDİ ARABİSTAN'DA "TAHT OYUNLARI"

Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan'da 40'tan fazla prens ve hükümet yetkilisini "yolsuzluk soruşturması" kapsamında tutuklattırmış, hakları elinden alınmıştı. Suudi Kraliyet ailesinden yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan kişiler lüks Ritz Carlton otelinde yerde matraslarda yatarken fotoğraflanmışlardı.