taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.239
USD
3,8776
EURO
4,5712
ALTIN
161,32
PETR
62,7100

Suudi Kral Selman tahta veda ediyor

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın, gelecek hafta tahtını 32 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’a devredeceği iddia edildi.

19.11.2017 - 09:30
  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan'da "taht oyunlarının" sonuna yaklaşıldı. Veliaht prens Selman'ın tahtını sağlamlaştırmak için yaptığı hamleler ile gerçekleştirilen ve bakanlara, iş adamlarına ve kraliyet ailesi mensuplarına yönelik gözaltların ardından önümüzdeki hafta Kral'ın tahtını oğluna devredeceği iddia edildi.

Suudi Kral Selman tahta veda ediyor

İNGİLİZ KRALİYETİ MODELİ

Kral Selman bundan sonra siyasette İngiltere'deki Kraliçe gibi bir rol alacak ve yalnızca "Kutsal Tapınakların Koruyucusu" sanını kullanmaya devam edecek. Bununla birlikte Veliaht Prens'in yönetimde rejim değişikliği gerçekleştirmeden İngiliz modelini hayata geçirmesi bekleniyor.

İngiliz modelinde temsili bir kraliçe makamının bulunduğu gibi yönetim kademesi de ayrıca bulunmakta.

Suudi Kral Selman tahta veda ediyor

SUUDİ ARABİSTAN'DA "TAHT OYUNLARI"

Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan'da 40'tan fazla prens ve hükümet yetkilisini "yolsuzluk soruşturması" kapsamında tutuklattırmış, hakları elinden alınmıştı. Suudi Kraliyet ailesinden yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan kişiler lüks Ritz Carlton otelinde yerde matraslarda yatarken fotoğraflanmışlardı.

İlginizi Çekebilir
Yunanistan'ın tatbikat korkusu
Yunan basını, Türk gemilerinin tatbikat yapmasını "Adaları kuşatma çalışmaları" olarak algıladı.
Serena Williams'ın 3 buçuk milyon dolarlık gelinliği
Reddit'in kurucularından Alexis Ohanian ile evlenen Serena Williams'ın 3 buçuk milyon dolarlık gelinliği gündem oldu.
Sinn Fein lideri Gerry Adams siyaseti bırakıyor
IRA'nın siyasi kanadı Sinn Fein Genel Başkanı Gerry Adams, parti liderliğini 2018'de bırakarak milletvekili adayı da olmayacağını açıkladı.
Amerikalı generalden nükleer silah ve Trump çıkışı
STRATCOM komutanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı nükleer silah talimatına karşı çıkacağını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Leyla Alaton'dan kadınlar hakkında güldüren tespit

Leyla Alaton'dan kadınlar hakkında güldüren tespit

162
HDP'li vekiller Şırnak'ta öldürülen PKK'lının cenazesinde

HDP'li vekiller Şırnak'ta öldürülen PKK'lının cenazesinde

286
Amerikalı generalden nükleer silah ve Trump çıkışı

Amerikalı generalden nükleer silah ve Trump çıkışı

23
Rusya 'uçan radar' A-100 Premier'i denedi

Rusya 'uçan radar' A-100 Premier'i denedi

11
Abdullah Avcı: Biz de şampiyonluğa oynuyoruz

Abdullah Avcı: Biz de şampiyonluğa oynuyoruz

21
Mönchengladbachlı Raffael'den muhteşem gol

Mönchengladbachlı Raffael'den muhteşem gol

2
Yunanistan'ın tatbikat korkusu

Yunanistan'ın tatbikat korkusu

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM