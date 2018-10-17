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Suudi liderler: Kaşıkçı vakasıyla ilgili bilgimiz yok

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Riyad'da görüştüğü Suudi Arabistan liderlerinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yaşananlar hakkında hiçbir bilgileri olmadığını ısrarla söylediklerini açıkladı.

REUTERS | 17.10.2018 - 09:03..
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ABD Pompeo'nun Riyad'da Kral Selman ile görüşmesi dün 15 dakikadan az sürdü. Pompeo 15 dakikalık görüşmenin ardından kralın yanından ayrıldı.

Kral Salman, Veliaht Prens Muhammed bin Salman ve Dışişleri Bakanı Ahmed el Jubair ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

NELER OLDUĞUNDAN HABERDAR OLMADIKLARINI ISRARLA İFADE ETTİLER

"Bu görüşmelerin hepsinde Suudi liderler İstanbul'daki başkonsoloslukta neler olduğundan haberdar olmamaklarını ısrarla ifade ettiler. Bu görüşmelerden sonra yaptığım değerlendirme, kendilerinde bütün gerçeklerin ortaya çıkarılması ve hesap sorulma konusunda ciddi bir taahhüt bulunduğu yolundadır."

Pompeo hesap verme konusuna, ülkenin önde gelen liderleri ve üst düzey yetkililerinin de dahil edildiğini belirtti.

Suudi liderler: Kaşıkçı vakasıyla ilgili bilgimiz yok

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