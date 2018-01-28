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Suudi milyarder Velid bir Talal serbest bırakıldı

Suudi Arabistan'da yolsuzluk soruşturması nedeniyle başkent Riyad'daki beş yıldızlı Ritz Carlton otelde gözaltında tutulan milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal serbest bırakıldı.

Haber Merkezi | 28.01.2018 - 14:03..
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18 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin Arap'ı olan Suudi Arabistan Prenslerinden El Velid bin Talal tutuklu bulunduğu Riyad'dak beş yıldızlı Ritz Carlton'dan serbest bırakıldı.

Suudi milyarder Velid bir Talal serbest bırakıldı - GALERİ

Suudi milyarder Velid bir Talal serbest bırakıldı

SERBEST BIRAKILDI

İki aydır gözaltında tutulan bin Talal'ın hangi şartlar altında serbest bırakıldığına ilişkin bir açıklama yapılmazken, Bin Talal, gözaltındayken kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki söylentileri yalanlamıştı.

Suudi milyarder Velid bir Talal serbest bırakıldı

REUTERS'E DEMEÇ VERMİŞTİ

Kısa bir süre önce Reuters haber ajansına demeç veren Velid bin Talal, demeçte birkaç gün içinde serbest kalmayı beklediğini belirtmişti.

Hakkındaki suçlamalara ilşikin bilgi vermeyen Talal, Hükümetin yanında olduğunu ve veliaht Selman'ın uyguamalarına destek verdiğinin anltını çizmişti.

Suudi milyarder Velid bir Talal serbest bırakıldı

6 MİLYAR DOLARLIK YALANLAMA

18 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginlerinden olan Talal, gözaltındayken kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki söylentileri ise yalanlamış,  hakkında çıkan 6 milyar dolarlık kefaret anlaşmasıyla serbest kalacağı iddialarına karşı çıkmıştı.

Suudi milyarder Velid bir Talal serbest bırakıldı

Talal, "Bu iddiaları Okuyorum, 6 milyar dolar gibi bir para istendiği söyleniyor benden, bu yalan." diyerek hakkında çıkan bu iddiaları yalanlamıştı.

"Bodrum Aşığı" olarak tanınan Bin Talal, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Selman tarafından 4 Kasım 2017'de başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı.

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