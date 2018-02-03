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Suudi milyarderi Talal özgürlüğün tadını çıkartıyor

Suudi Arabistan'da Ritz Carlton otelinde gözaltında tutulup geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan dünyanın en zengin Araplarından Velid bin Talal, özgürlüğünün tadını ailesiyle çıkartıyor.

Haber Merkezi | 03.02.2018 - 14:22..
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Suudi milyarderi Talal özgürlüğün tadını çıkartıyor

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen gözaltı operasyonu kapsamında gözaltına alınan, dünyanın en zengin iş adamlarından olan Suudi milyarder Velid bin Talal, serbest bırakılmasının ardından ailesi ile vakit geçiriyor.

Aylarca ailesine hasret kalan Talal, haftasonunu çöl ortasında "piknik" yaparak geçiriyor.

Suudi milyarderi Talal özgürlüğün tadını çıkartıyor

ÇÖL ORTASINA ÇADIR KURDULAR

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesi ile vakit geçirdiğini duyuran Talal, fotoğraf paylaşarak aile saadetini gösterdi.

Suudi milyarderi Talal özgürlüğün tadını çıkartıyor

"Oğlum ve kızım ve ailem ile birlikte vakit geçiriyorum" notu ile paylaşım yapan Talal, çölün ortasına çadır kurarak bir "piknik" yaptıkları fotoğraflarını paylaştı. Kumun üstüne serdikleri halı ve yastıklarda oturan Talal ailesi, birlikteliğin tadını çıkarttı.

Suudi milyarderi Talal özgürlüğün tadını çıkartıyor

ÇOCUKLARI İLE AT BİNDİ

Fortoğraflar çok sayıda kullanıcı tarafından beğeni yağmuruna tutulurken, Suudi milyarder Talal'in paylaştığı diğer karelerde çocukları ile vakit geçirdiği ve ata bindiği görülüyor.

Suudi milyarderi Talal özgürlüğün tadını çıkartıyor

6 MİLYAR DOLARLIK ÖZGÜRLÜK

18 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginlerinden olan Talal, gözaltındayken, hakkında çıkan 6 milyar dolarlık kefaret anlaşmasıyla serbest kalacağı iddiaları ortaya atılmıştı.

Suudi milyarderi Talal özgürlüğün tadını çıkartıyor

Her ne kadar bu iddiaları kendisi yalanlasa da, Suudi devletine servetinin yüklü bir miktarıbnı vererek serbest kaldığı biliniyor. Zira Suudi yönetimi gözaltındaki prenslerden 106 milyar dolar gelir elde ettiklerini belirtmişlerdi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA TUTUKLAMALAR

Suudi Arabistan'da Kral ve Veliaht Prens tarafından yapılan "yolsuzluk operasyonu" adı altındaki muhaliflere yönelik yapılan gözaltılar, geçtiğimiz aylara damga vurmuştu. Suudi Arabistan'daki bu girişim "yumuşak darbe" olarak adlandırılırken, aralarında bakanların, iş adamları ve medya patronlarının bulunduğu liste şu şekilde:

Kraliyet Muhafızları Bakanı görevini yapmış ve birkaç ay önce görevinden azledilmiş Emir Mutab bin Abdullah bin Abdulaziz, Ekonomi ve Planlama Bakanı Mühendis Adil bin Muhammed Fakih, eski Riyad valisi Emir Türki bin Abdullah, Savunma Bakanı Yardımcısı Emir Fahd bin Abdullah, Emir Türki bin Nasır, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Abdullah bin Sultan bin Muhammed.

Suudi Arabistan'da prenslere ve bakanlara gözaltı dalgası

Kraliyet Mahkemesi'nin eski şefi Halid Tuwaijri, eski Maliye Bakanı İbrahim El-Assaf, Suudi Arabistan İletişim Şirketleri eski başkanı Suud El-Dawish, Suudi Arabistan Havayolları eski başkanı Halid el-Malham, Kraliyet kutlamaları ve organizasyonu eski şefi Muhammed El-Tobaishi ve iş adamları; El Velid Al-İbrahim, Salih Kamil, Abdullah Salih Kamil, Muhammed Hüseyin El-Hamudi, Bakr bin Ladin.

Suudi Arabistan'da prenslere ve bakanlara gözaltı dalgası

Suudi Arabistan’ın en büyük medya patronu olan Prens Valid bin Talal da tutuklular arasındaydı.

Oğlum @KhaledAlwaleed ile
Ve kızım @Reem_Alwaleed
Anneannemlere ailem ve el-Bar kampında bir nasi eşlik ediyor

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