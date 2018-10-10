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Suudi timin konsolosluk binasına giriş görüntüleri

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün gelen özel timin havalimanı, konsolosluk ve otel görüntüsü ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 10.10.2018 - 13:18..
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Suudi timin konsolosluk binasına giriş görüntüleri

Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna geldikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili her gün yeni bilgiler ve belgeler ortaya çıkıyor.

KAYBOLDUĞU GÜN İKİ JETLE 15 KİŞİ İNİYOR

Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolduğu gün Suudi Arabistan'dan iki jet ve tarifeli uçakla 15 kişilik bir ekip geldiği belirlenmişti.

ESRARENGİZ TİMİN GÖRÜNTÜLERİ

Ekibin havalimanı, konsolosluk ve otel görüntüsü ortaya çıktı.

24 TV'nin ortaya çıkardığı görüntüler Cemal Kaşıkçı hakkında ortaya atılan iddiaları güçlendiriyor.

Adım adım Suudi özel timinin Türkiye'deki görüntüleri ViDEO

Suudi timin konsolosluk binasına giriş görüntüleri

Suudi timin konsolosluk binasına giriş görüntüleri

Suudi timin konsolosluk binasına giriş görüntüleri

Suudi timin konsolosluk binasına giriş görüntüleri

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