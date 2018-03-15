Suudi Prens İngiltere'de intihar etti

İngiltere'de ilginç bir intihar olayı yaşandı. İntihar eden bu sefer sıradan bir İngiliz değil, Suudi Arabistan Krallığına bağlı bir prens oldu.

Suudi Prens Bandar bin Khalid bin Abdulaziz, kendisini sınır dışı etmek isteyen polislere karşı gelerek bu talebi reddetti. Kendilerine zorluk çıkartılmamasını söyleyen polisler prensi zorladı, ancak prens yine uyarıyı dinlemedi, direndi.

BALKONDAN ATLADI

Havalimanının üst katında bulunan polislerle tartışan prens bir ara üstünde bulundukları balkonun korkuluklarına tırmandı. Prensi şaşkın gözlerle izleyen polisler onu durdurmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Prens, karşısındaki polislere rağmen korkuluklara çıkarak kendini ikinci kattan aşağı bıraktı.

Yere, duvarlara çarparak düşen prens büyük panik yarattı, polisler de olay karşısında şoke oldu.

PRENS ÖLDÜ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan Prens, burada kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı resmi kaynaklardan duyuran Suudi Arabistan Kraliyet basını İngiltere'nin başkenti Londra Uluslararası Havalimanı'nda balkondan atlayarak intihar ettiği doğruladı. Prensin cenazesinin de Mekke'de Kâbe'den kaldırılacağı belirtildi.

ÖLÜM NEDENİ İLE İLGİLİ ŞÜPHE

Suudi prensinin ölümüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı, ancak ölümün üzerinde bazı şüpheler bulunuyor. Öyle ki prens, ölümünden önce İngiltere'de yaşadığı, Suudi Arabistan'ın da yolsuzluk operasyonları sırasında kendisini defalarca ülkeye çağırdığı tespit edildi.

Prensin ülkeye dönememesi üzerine yasal işlem başlatan Suudi Arabistan, İngiltere'den Al Bandar'ın iade edilmesini talep etti. İade talebini reddeden prens kendini öldürdü, adeta "teslim olmaktansa ölürüm daha iyi" mesajını gönderdi.