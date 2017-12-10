Suudi Prens Mahmud Abbas'ı ikna etmeye çalışıyor

Londra'dan yayın yapan El Arabi el Cadeed Gazetesi'nin, Suudi Arabistan'da yaşananları haberleştirdiği haberinde Suudi Arabistan yönetiminin, ülkedeki tüm medya kuruluşlarını Trump'ın Kudüs kararı hakkında fazla yayın yapılmaması konusunda uyardığı açıklanmıştı.

SUUDİ PRENS FİLİSTİNLİLERİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Şimdi ise Riyad’ın perde arkasında Suudi Veliaht Prensi Muhammed'in aracılık yaparak Trump'ın kararı konusunda Filistinlileri ikna etmeye çalıştığı öne sürülüyor.

TRUMP'IN DAMADI SUUDİ PRENSLE YAKIN

Trump’ın damadı Jared Kushner, bir süredir Ortadoğu barışının canlandırılması için temaslarda bulunuyor.

Yahudi asıllı damat Kushner (36), Suudi Veliaht Prensi Muhammed (32) ile de yakın ilişkiler geliştirmiş durumda.

SUUDİ ARABİSTAN İLE ABD'NİN İŞ BİRLİĞİ

Reuters ajansına göre 'barış planı' stratejisinde Riyad ile ABD’nin aynı gemide yer aldıkları anlaşılıyor.

MAHMUD ABBAS'LA DA GÖRÜŞTÜLER

Dört Filistinli yetkili, Prens’in, Trump ve damadının 2018 yılının ilk yarısında açıklamaya hazırlandıkları bu planla ilgili olarak Filistin lideri Mahmud Abbas ile de görüştüğünü kaydetti.

NİKİ HALLEY "YENİ PLAN HAZIRLANIYOR" DEMİŞTİ

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, önceki gün BM Güvenlik Konseyi’nde Filistin-İsrail barışı için yeni bir plan hazırlandığını açıkladı, ancak ayrıntı vermemişti.

SUUDİ PRENS'TEN MAHMUD ABBAS'A: SABIRLI OL

Bir Filistinli yetkili Prens’in kasım ayında Riyad’da yapılan görüşmede ‘Ebu Mazen’ olarak da bilinen Abbas’a, “Sabırlı ol, iyi haberler alacaksın. Barış süreci devam edecek” dediğini aktardı.

Trump’ın da Abbas’a “Hoşuna gidecek bazı tekliflerim olacak” dediği belirtiliyor.

SUUDİLER KIRMIZI ÇİZGİ ÇEKSEYDİ TRUMP BÖYLE BİR ADIM ATAMAZDI

Ancak ABD’nin planının Filistinlilerin taleplerini karşılamayacağına dair şüpheler sözkonusu. Özellikle de Filistin’in bağımsızlık halinde başkenti yapmak istediği Doğu Kudüs konusunda tavize zorlanabileceği kaygısı mevcut.

Ayrıca Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerin kalması öngörülürken sınır kontrolünün de İsrail’de olması planlanıyor.

Washington’daki Brookings Enstitüsü’nden Shadi Hamid, Kudüs’ün başkent olarak tanınmasıyla ilgili, “Suudiler bir kırmızı çizgi çekseydi Trump’ın böyle bir adım atması muhtemel değildi” diyor. Öte yandan, İran’ın artan nüfuzuna karşı S.Arabistan’ın ABD ile işbirliği içinde olmak istediği de biliniyor.