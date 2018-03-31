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Suudi Prens Selman: ABD, Suriye'de kalmalı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump "Suriye'den yakın zamanda çıkacağız" demesine rağmen Suudi Prens Selman "ABD, Suriye'de kalmalı" dedi.

Haber Merkezi | 31.03.2018 - 22:22..
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Suudi Prens Selman: ABD, Suriye'de kalmalı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Time dergisine bir röportaj verdi.

Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'den çok yakında çıkacağız" açıklamasını değerlendirdi.

"AMERİKAN ASKERLERİ SURİYE'DE KALMALI"

Selman, "Amerikalı askerlerin Suriye'de uzun vadeli olmasa bile en azından orta vadede kalması gerektiğine inanıyoruz. Suriye'deki ABD gücü, Washington'ın bu ülkenin geleceğinde söz hakkına sahip olmasına da imkan verecektir." diye konuştu.

"ASKERİNİZİ ÇEKERSENİZ, İRAN'A KARŞI KONTROLÜ KAYBEDERSİNİZ"

İran'ın "vekil" milisleri ve bölgesel müttefikleri aracılığıyla Beyrut'tan Tahran'a kadar Suriye ve Irak üzerinden etkisini kullanmaya çalıştığını kaydeden Selman, "Eğer Suriye'den askerlerinizi çekerseniz (İran'a karşı) bu kontrol noktalarını kaybedersiniz ve bu koridor bölgede birçok şeyin yaşanmasına yol açabilir." değerlendirmesini yaptı.

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