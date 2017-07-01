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Suudi prens ve prensesler Bodrum'da

Bodrum'a 75 metrelik süper lüks yatla gelen Suudi kraliyet ailesine mensup prens ve prensesler, cennet kentin tadını çıkarmaya başladı.

01.07.2017 - 13:38
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Suudi prens ve prensesler Bodrum'da

Yunanistan'ın Mikanos Adası'ndan dün sabah Yalıkavak, ardından Torba Koyu'na gelen Suudi Arabistan kraliyet ailesi üyelerinden prens Waleed Bin Abrahuel Al-İbrahim ile prens kardeşleri Halid Bin İbrahim El İbrahim ve Abdulaziz Bin İbrahim El İbrahim ile prensesler Ameerah Al Taweel ve Sara Bin Talal Bin Abdulaza Al Saud cennet kentte demir attı.

Kraliyet ailesine ait 75 metrelik ultra lüks 160 milyon dolar değerindeki 'Mogambo' isimli yat dikkat çekti.

Suudi prens ve prensesler Bodrum'da

ETRAFINDA KUŞ UÇURTULMADI

Yanlarında bir İngiliz ailenin de bulunduğu yat, Torba Koyu'ndaki Zeytinlikahve Mevkii'nde demirledi. Yatın arkasında toplu halde denize giren Suudi prens ve prenseslere, jet-ski'li ve zodyak botlu korumalar eşlik etti.

JET-SKİ YAPTILAR

Korumaların bölgeden geçen ve merak ederek yata yaklaşmak isteyen tekne ve deniz araçlarını yarım milden fazla yaklaştırmadıkları görüldü. Suudi prens ve prenseslerin bir süre jet-ski yaptığı görüldü.

Suudi prens ve prensesler Bodrum'da

500 EURO BAHŞİŞ BIRAKTILAR

Akşam Torba koyundaki dünyaca ünlü Nikki Beach'e gelen 14 kişilik grup, bol bol eğlendi, havuza girdi. Havuz başında düzenlenen müzikli dans gösterilerini ilgiyle izledi. Yaklaşık 3 saat beach club'ta kalan grup, daha sonra yine yata döndü. Akşam Yalıkavak'taki ünlü bir restoranda yemeğe giden ailenin gelen 5 bin 280 Euro'luk hesaba 500 Euro bahşiş bırakarak ayrıldıkları ve yöresel deniz ürünlerinden oluşan yemekten çok memnun kaldıkları belirtildi.

Suudi kraliyet ailesi fertlerinin 2 gün Bodrum'da kaldıktan sonra tatillerini Yunanistan'a ait Kilimli (Kalimnos) ve Sömbeki (Simi) adalarında sürdürecekleri ifade edildi.

Suudi prens ve prensesler Bodrum'da

Suudi prens ve prensesler Bodrum'da

Suudi prens ve prensesler Bodrum'da

Suudi prens ve prensesler Bodrum'da



Suudi prens ve prensesler Bodrum'da

Suudi prens ve prensesler Bodrum'da

Suudi prens ve prensesler Bodrum'da

Suudi prens ve prensesler Bodrum'da


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