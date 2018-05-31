Suudi Prenses Vogue dergisine kapak oldu

Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Suudi Arabistan'ın eski kralı Abdullah'ın kızı Prenses Hayfa Bint Abdullah el Saud, Vogue dergisine kapak oldu. Vogue'un Arap versiyonunda cesur pozlar veren Prenses, Avrupai kıyafetler ile fotoğraf çektirdi.

ARABA İÇİNDE POZ

Ölen Suudi Kral Abdullah'ın kızı Saud, fotoğrafta, kırmızı Cabriolet arabasının direksiyonu başında poz verdi. Bu karenin derginin kapağına taşınması, Suudi kadınlara önümüzdeki aydan itibaren araba kullanma izninin çıkmasıyla ilgili.

Dergide, Suudi kadınların 1990'lı yıllardan itibaren araba kullanma hakkı için mücadele ettiği belirtilirken, konuya uygun olarak çekilen temalı fotoğraflarda Prenses, otomobilin içerisinde poz verdi.

Dergi kapağının bu versiyonunda "Araba kullanmanın gücü" ifadeleri yer aldı.