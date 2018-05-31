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Suudi Prenses Vogue dergisine kapak oldu

Suudi Arabistan prensesi Hayfa Bint Abdullah el Saud, Vogue dergisinin Arap edisyonuna kapak oldu.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 11:00..
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Suudi Prenses Vogue dergisine kapak oldu

Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Suudi Arabistan'ın eski kralı Abdullah'ın kızı Prenses Hayfa Bint Abdullah el Saud, Vogue dergisine kapak oldu. Vogue'un Arap versiyonunda cesur pozlar veren Prenses, Avrupai kıyafetler ile fotoğraf çektirdi.

Suudi Prenses Vogue dergisine kapak oldu

ARABA İÇİNDE POZ

Ölen Suudi Kral Abdullah'ın kızı Saud, fotoğrafta, kırmızı Cabriolet arabasının direksiyonu başında poz verdi. Bu karenin derginin kapağına taşınması, Suudi kadınlara önümüzdeki aydan itibaren araba kullanma izninin çıkmasıyla ilgili.

Suudi Prenses Vogue dergisine kapak oldu

Dergide, Suudi kadınların 1990'lı yıllardan itibaren araba kullanma hakkı için mücadele ettiği belirtilirken, konuya uygun olarak çekilen temalı fotoğraflarda Prenses, otomobilin içerisinde poz verdi.

Suudi Prenses Vogue dergisine kapak oldu

Dergi kapağının bu versiyonunda "Araba kullanmanın gücü" ifadeleri yer aldı.

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