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Suudi Prens'ten ABD'ye: Güvenliğimiz için para ödemeyiz

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin ABD'den 30 yıl önce var olduğunu ve ülkesinin, güvenliği karşılığında herhangi bir bedel ödemeyeceğini söyledi.

AA | 06.10.2018 - 06:37..
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Suudi Prens'ten ABD'ye: Güvenliğimiz için para ödemeyiz

Veliaht Prens, Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan'la ilgili yaptığı açıklamalara değindi.

"Suudi Arabistan tarihte 1744'ten bu yana mevcut. Sanıyorum, ABD'den 30 yılı aşkın süre önce vardı." diyen Muhammed bin Selman, Trump'ın son açıklamalarının çok isabetli olmadığını belirtti.

"ABD'DEN ALDIĞIMIZ SİLAHLARIN PARASI ÖDENDİ"

Prens, "Suudi Arabistan güvenliği karşılığında herhangi bir bedel ödemeyecektir. ABD'den aldığımız tüm silahların parasını ödedik. Bunlar bedavadan gelen silahlar değil." ifadesini kullandı.

"TRUMP İLE ÇALIŞMAYI SEVİYORUM"

Ülkesinin, bu meseleye "Herhangi bir dost, iyi ya da kötü şeyler söyleyebilir." nazarında baktığını ifade eden Muhammed bin Selman, "ABD Başkanı ile çalışmayı seviyorum. İki ülke arasındaki ilişkiler yüzde 99 iyi ilerlerken, yüzde 1 kötü bir mesele gündeme geldi." ifadelerini kullandı.

Suudi Prens'ten ABD'ye: Güvenliğimiz için para ödemeyiz

35 MİLYAR DOLARLIK MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Suudi Arabistan'da prensler ve iş adamlarının aralarında bulunduğu yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınanların 35 milyar dolardan fazla mal varlığına el konulduğuna dikkati çeken Veliaht Prens, bu kişilerden büyük çoğunluğunun serbest bırakıldığını, sadece 8'inin soruşturmasının devam ettiğini anlattı.

Suudi Prens'ten ABD'ye: Güvenliğimiz için para ödemeyiz

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