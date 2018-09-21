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Suudi resmi kanalında ilk kez ana haberi kadın spiker sundu

Suudi Arabistan'da kadınlara yönelik yapılan açılım sonucu her geçen gün daha önce görülmeyen görüntüler ortaya çıkıyor.

AA | 21.09.2018 - 15:07..
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Ülkenin resmi kanalı Es-Suudiyye'de (Saudi Tv) dün ilk kez ana haber bülteninde Viam ed-Dahil adlı kadın spiker seyircinin karşısına çıktı.

Dahil, kanalın ve ana haber bülteninin yeni yayın döneminin tanıtımı dolayısıyla bülteni spiker Ömer en-Neşvan'la sundu.

Lübnan Amerikan Üniversitesi Basın Bölümü'nden mezun Dahil, daha önce Londra merkezli Al-Hayat gazetesi, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu ve Al Arab televizyonu gibi tanınmış medya kuruluşlarında çalıştı.

Suudi resmi kanalında ilk kez ana haberi kadın spiker sundu

KADINLAR ARTIK ARABA KULLANIYOR, ŞİRKET KURABİLİYOR

Suudi Arabistan'da son dönemde yapılan açılımlarla kadınlara araba kullanma, veli izni aranmaksızın şirket kurabilme, Adalet Bakanlığı'nda çalışabilme, spor müsabakaları için stadyuma gidebilme gibi haklar verilmişti.

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu, kadınların iş piyasasına katılım oranını yüzde 22'den yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor.

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