Suudi savcıdan Cemal Kaşıkçı itirafı

Haberini Suudi Arabistan'ın Ekberiye televizyonuna dayandıran Reuters, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin önceden planlı olduğunu tüm dünyaya duyurdu.

TÜRK VE SUUDİ YETKİLİLERİN ORTAK ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Suudi Başsavcı, Kaşıkçı cinayetinin önceden planlanmış olduğunu açıkladı. Türk ve Suudi yetkililerin Türkiye'de yürüttüğü araştırmalar sonucunda ortaya çıkan yeni bilgiler doğrultusunda, sorgulamaların sürdüğünü de vurguladı.

"Türkiye'den gelen bilgiler, Kaşıkçı davasındaki şüphelilerin cinayeti önceden planladığını gösteriyor" ifadesini kullandı.

Geçen hafta Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.