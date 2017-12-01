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Suudi savunma sistemi balistik füzeyi havada vurdu

Suudi kaynaklarına göre "Yemen Huti militanları tarafından" Khamis Mushait bölgesine atıldığı belirtilen balistik füze, Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi.

DHA | 01.12.2017 - 09:44..
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Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre saldırı Yemen yerel saati ile dün gece 20.20 sularında gerçekleşti. Yemen'den füze saldırısı düzenlendiğini açıklayan Yemen'e karşı savaşan Suudi Arabistan ve koalisyon güçleri sözcüsü Albay Türki Al-Maliki füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından hedefini bulmadan imha edildiğini duyurdu.

"HUTİ MİLİTANLARI YAPTI" DEDİLER

Albay Al-Maliki saldırıyı Huti militanlarının gerçekleştirdiğini ileri sürerek, bu saldırılar ile bölgesel ve uluslararası güvenliğin tehlike altında olduğuna dikkat çekti. Saldırıların özellikle halkın yaşadığı bölgelere yönelik gerçekleştirildiğini dile getirirken, bunun uluslararası insan hukuklarına aykırı olduğunu anlattı. Al-Maliki, bu saldırılar ile hala Yemen'deki huti militanlarına silah desteğinin sağlandığının da bir kez daha ortaya çıktığını savundu.

BUGÜNE KADAR 78 BALİSTİK FÜZE SALDIRISI

Haberde, Başkent Riyad'a yönelik 4 Ekim tarihindeki füze saldırısının ardından bugüne kadar Suudi Arabistan topraklarına yönelik toplam 78 balistik füze saldırısının gerçekleştirildiği de belirtildi.

Bu saldırının ardından Al-Arabiye televizyonunun haberine göre ise, Huti militanları saldırıyı kendilerinin yaptığı yönünde açıklamada bulundu. Al-Arabiye televizyonunun haberinde, Yemen'in Huti militanlarının televizyon kanalı olarak bilinen Al-Masira televizyonunda, "Suudi Arabistan'ın askeri hedeflerine yönelik balistik füze saldırılarımız başarı ile gerçekleşti" denildiği belirtildi.

Huti Militanlarının Askeri Liderlerinden Abdulmalik Al-Houthi Riyad'a balistik füze saldırısı sonrası yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'a ülkesine yönelik ambargonun uygulanmasını kınamış ve saldırılarının süreceği uyarısında bulunmuştu.

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