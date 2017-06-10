Suudi yayın organından küstah tweetler

Körfez ülkelerinin Katar ile yaşadığı problemin akabinde Katar'a yapılan operasyonun karşısında duran Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırıya geçen Suudi Arabistan medyası, Erdoğan'ı terör destekçisi gibi göstermeye çalışıyor.

SUUDİ ARABİSTAN KANALI ERDOĞAN'I TERÖR DESTEKÇİSİ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTI

Arap yayın organı Al Arabiya, Cumharbaşkanı Erdoğan'ın içinde yer aldığı bir fotoğraf için; "Erdoğan bölgesel askeri diktatörler Hikmetyar ve Gannuşi ile İslami bir bağlantı kurarken" yorumunu yaptı.

Suudi kanalı, ilk paylaştığı fotoğraftan 3 saat sonra yeni bir fotoğraf daha paylaşarak; "Erdoğan, 'Kabil kasabı' Hikmetyar ve Gannuşi ile bir araya gelerek İslamist ideolojiyi anlatıyor" şeklinde bir ifade kullandı.