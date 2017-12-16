Suudiler İsrail ile tam diplomatik bağ kurmak istiyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel al-Jubeir Filistin ve İsrail’in mevcudiyeti konusunda bir uzlaşmaya varıldığı takdirde Riyad’ın İsrail ile tam diplomatik bağ kurmak için bir “yol haritalarının” olduğunu söyledi.

İRAN ENDİŞESİ

France 24 kanalına röportaj veren Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel al-Jubeir, İran’ın bölgede artan etkisinin iki ülkeyi de ilgilendiren ortak bir endişe olduğunu belirtti.

MEKTUBU YAYINLANMIŞTI

Kasım ayı ortalarında Lübnan’da bir gazete, Jubeir’den Veliaht Prensi Mohammed bin Salman’a İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini planlandığı tarihsiz bir mektubu yayınlamıştı.

Geçtiğimiz haftalarda İsrailli general Gadi Eizenkot da bir röportajında Suudi Arabistan ile İran’a karşı mücadele konusunda istihbarat paylaşmaya hazır olduklarını söylemişti.

TRUMP'I DA ÖVDÜ

Jubeir değerlendirmelerinde Trump yönetimine de övgüler göndererek “Trump hükümetinin İsrail ve Araplar arasında barışı sağlamak konusunda ciddi olduğuna inanıyoruz.” dedi.