Suudiler Kudüs demeden İsrail'i kınadı

Amerika ve İsrail, Gazze'de büyük bir katliama imza attı.
55'ten fazla Filistinli, İsrail askerlerinin düzenlediği saldırılar sonucu şehit olurken; 2 binden fazla Filistinli de yaralandı.
Dünyanın göz yumduğu katliama, en sert tepki Türkiye'den geldi.
Son dönemde İsrail ve Amerika'yla oldukça yakın ilişkiler kuran Suudi Arabistan, yazılı açıklamayla İsrail'i kınadı.
AMERİKA-İSRAİL-SUUDİ ARABİSTAN DOSTLUĞU
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamasında "Suudi Arabistan işgalci İsrail güçlerinin onlarca Filistinli sivili öldürmesini ve yaralamasını kınıyor" ifadelerine yer verildi.
Kınamada ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması konusunda bir ifade yer almaması dikkat çekti.
Suudi Arabistan'da Kudüs'te yaşananlara dair haber yapılması Kraliyet tarafından yasaklanmıştı.
Suudi Arabistan'da medyaya Kudüs yasağı haberi