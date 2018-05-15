Suudiler Kudüs demeden İsrail'i kınadı

Şanlıurfa'dan Sivas'a gelerek, küçük yaştaki çocuklarını dilendiren Suriyeli anne ve baba hakkında'küçük yaşta çocuk dilendirmek' suçundan işlem yaptı.

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Almanya'dan Türk futbolcuların Erdoğan ziyaretine tepki

Dün İngiltere'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret gerçekleştirerek forma hediye eden Türk futbolculara, Almanya Federasyon Başkanı ve bazı siyasetçilerden tepki geldi.