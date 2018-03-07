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Suudiler Türkiye'ye yönelik küstah sözleri yalanladı

Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın gazetecilere İran, Türkiye ve terörist gruplara karşı kullandığı "şer üçgeni" ifadesinin, Türkiye'ye yönelik olmadığını belirtti.

Haber Merkezi | 07.03.2018 - 15:21..
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Suudiler Türkiye'ye yönelik küstah sözleri yalanladı

Bir takım lobicilik faaliyetlerinde bulunmak için yurt dışı seyahatlerine başlayan Suudi Arabistan'ın gelecek dönemki kral adayı Veliaht Prens Salman'ın, Mısır'da ziyaretinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu İran ve terörist gruplara yönelik skandal "şeytan üçgeni" söylemine yönelik açıklaması büyük tepki çekmişti.

Veliaht Prens'in sözlerine ilişkin Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği Elhadidi'yi yalanlamaya yönelik bir açıklama yayımladı.

Suudiler Türkiye'ye yönelik küstah sözleri yalanladı


"TÜRKİYE'YE DEĞİL"

Suudi Arabistan Ankara Büyükelçiliği, konuya ilişkin yayınladığı açıklamada Prensin sözlerinin doğru olduğunu belirtti ancak bu sözler içerisinde hedefin Türkiye olmadığını belirtti.

Büyükelçilik, açıklamasında "Veliaht Prens, şer güçlerden söz ederken Müslüman Kardeşler ve radikal grupları kast etmiştir" diyerek "şeytan üçgen" açıklamasının Türkiye'yi kast edilerek söylenmediği belirtildi.

Suudiler Türkiye'ye yönelik küstah sözleri yalanladı

VELİAHT PRENS'TEN SKANDAL SÖZLER

Suudi Arabistan'da krallık için hazırlanan Selman, ilk yurt dışı seyahatini gerçekleştirdiği Mısır'da skandal açıklamaların altına imzasını atmıştı. Darbeci Sisi ile görüştükten sonra ılımlı İslam vizyonuna uygun davranarak ilk kez Kıpti kilisesini ziyaret eden Selman, ziyaret sonrasında bölge ülkeleri Türkiye ve İran ile Katar'ı şeytan üçgeni olarak tanımlamıştı.

CBC kanalının muhabiri Mısırlı gazeteci Lamis Elhadidi'nin aktardığı görüşmede, Selman'ın Türkiye'yi "Erdoğan'ın yönettiği Osmanlılar, Müslüman Kardeşleri de kullanarak halifeliği yeniden getirmek istiyor'' diye söz eden Suudi Veliahtı, İran'ı da 'mezhepçilik yapmak ve ideolojik devrimini yaymaya çalışmakla" sözleriyle suçladığı belirtilmişti.

Suudiler Türkiye'ye yönelik küstah sözleri yalanladı

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