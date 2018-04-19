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Suudilerde gösterime giren filmde ilginç ayrıntı

Suudi Arabistan'ın 35 yıllık sinema yasağı kalktı. Dün galası yapılan Black Panther filmi içeriğinde ilginç bir ayrıntı barındırıyor. Filmin hikayesinde CIA desteği ile yapılan bir operasyon var...

Haber Merkezi | 19.04.2018 - 10:00..
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Suudilerde gösterime giren filmde ilginç ayrıntı

Suudi Arabistan'da sinema yasağının üzerinden 35 yıl geçti. Devlet destekli ilk sinemalar dün itibarıyla açıldı. Dün ilk film galasının yapıldığı ülkede, gala için seçilen film de hikaye bakımından oldukça ilginç oldu.

Film CIA ile bir kralın iş birliği yaparak düşmanlarına karşı gelişini anlatıyor...

Suudilerde gösterime giren filmde ilginç ayrıntı

CIA AYRINTISI

Black Panther filmi tüm dünyada büyük ilgiyle karşılanan bir süper kahraman filmi oldu. Ülkesini düşmanına karşı korumayı anlatan bu filmde her ne kadar dikkat edilmese de Suudi Arabistan için önemli olan bir nokta bulunuyor.

Genç bir kralın filmde CIA ajanı ile iş birliği yaparak düşmanına karşı duruşu ve ülkesini felakete sürüklenmekten kurtarılışı ele alındığı bu film, aslında Suudi Arabistan için çok da yabancı olunmayan bir senaryo.

SELMAN BENZERLİĞİ

Filmde tandık gelen bu senaryo, Suudi Arabistan'ın içinde bulunduğu durum ile benzerlik gösteriyor. Veliaht Prens Selman'ın ABD ile iş birliğine tutuşarak yaptıkları "devrim" filmde de hemen hemen aynı şekilde gösteriliyor.

Selman-Black Panther benzerliğindeki ayrıntılar bazı dikkatli kişiler tarafından da yakalanırken, Suudilere de filmin "ABD/CIA'sız devrim olmaz" mesaj verdiği belirtiliyor.

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