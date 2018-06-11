Suudilerden küstah sözler: Türkiye'yi disipline etmeliyiz

ABD ile gayrimeşru bir ittifaka soyunan ve son dönemlerde İsrail ile diplomatik ilişkilerini geliştirerek Orta Doğu ve Körfez'in üst aklı olmaya çalışan Suudi Arabistan, Türkiye'ye ders vermeye çalışıyor.

Suudi Arabistanlı General Hasal el Şehri Katar ve Türkiye’nin disipline edilmesini gerektiğini belirterek, bölgedeki hakimiyet alanlarının daraltılması gerektiğini savundu.

"TÜRKİYE SÜPER GÜÇ GİBİ DAVRANIYOR"

Suudi General El Şehri, Türkiye ile Katar'ın bölgede süper güç gibi olduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da alanda en çok söz sahibi olan liderlerden biri olmasını hazmedemedi. Türkiye'ye karşı harekete geçilmesi gerektiğini savunan El Şehri, "Türkiye süper güç gibi davranıyor. Erdoğan'ın normal konumuna geri dönmesi için Türkiye'yi kuşatmalıyız” dedi.

Katar rejimini çirkin olarak niteleyen el Şehri, bu rejimin disipline edilmesi gerektiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın normal konumuna geri dönmesi için Türkiye’nin kuşatılması gerektiğini vurguladı.

ARAP GÜZÜ

Yine bu bağlamda Suudi yazar Muhammed el Owain, Katar ve Türkiye’yi Libya’daki ve bölgenin başka ülkelerindeki terörü desteklemek ve korumakla suçladı ve Arap Baharını “güz” olarak nitelendirdi.

Yazara göre “Arap Güzü” Arap bölgesini parçalamak için başlatıldı. Yazar ayrıca, Katar ve Türkiye’nin, el Kaide ve DEAŞ örgütlerinin unsurları aracılığıyla ve Katar’ın paralarıyla Libya’da devletçikler ve eyaletler oluşturmakla suçladı.