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Suudilerden yeni Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi yetkili, Cemal Kaşıkçı'nın müzakere ekibinin bir hatası sonucu öldüğünü söyledi.

REUTERS | 21.10.2018 - 12:58..
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Suudilerden yeni Cemal Kaşıkçı açıklaması

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğünü dün gece yarısı kabul eden Suudi Arabistan'dan bugün yeni bir açıklama geldi.

"ŞAŞKINLIKTAN OLAYIN ÜSTÜNÜ ÖRTTÜLER"

Uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan bir Suudi yetkili, Cemal Kaşıkçı cinayetinin müzakere ekibinin bir hatası olduğunu söyledi. Yetkili, "Müzakere ekibinin şaşkınlığı olayın üstünü örtmelerine neden oldu" dedi.

Soruşturmada 18 kişinin gözaltına alındığını ve üst düzey üç istihbarat görevlisinin kovulduğunu duyuran Riyad yönetimi, halen Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu açıklamış değil.

Suudilerden yeni Cemal Kaşıkçı açıklaması

Cemal Kaşıkçı cinayetinin animasyonlu anlatımı ViDEO

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