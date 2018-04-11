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Suudilere satılan patriotlar birer limon

ABD'nin ünlü dış politika dergisi Foreign Policy, Türkiye'nin Rusya'dan yapacağı s-400'lerin önüne geçmek için Türkiye'ye satmaya çalıştığı Patriotların birer limon olduğunu yazdı.

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 09:23..
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Türkiye- Rusya arasında gerçekleşecek S-400 alışverişi ile telaşa kapılan ABD, Türkiye'ye Patriot satmak için palazlansa da Patriotlar hakkında olumsuz yorumlar yapılıyor.

Suudilere satılan patriotlar birer limon

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) dış politikasında etkin bir dergi olan Foreign Policy'de Jeffrey Lewis imzalı makalede tam da bu olumsuz yorumlar temellendiriliyor.

"HİÇBİR FÜZE SALDIRISINI ENGELLEYEMEDİ"

ABD ve müttefiklerin güvendiği Patriot füze savunma sisteminin limon olarak betimlendiği yazıda Lewis, araştırmaların Patriotların "hiçbir füze saldırısını engelleyemediğini" gösterdiğini söyledi.

Suudi Arabistanlı yetkililer, 25 Mart tarihinde Husilerin Yemen'den Riyad'a attığı 7 füzenin Patriotlar sayesinde başarılı şekilde engellendiğini açıklamıştı.

"DURDURDUĞUNA DAİR TEK BİR KANIT YOK"

Ancak Lewis, bunun dığru olmadığını belirterek konunun ölen yada yaralananların sayısının oldukça az olmadığını Suudi Arabistan’a atılan füzelerin birinin bile engellendiğini gösteren tek bir kanıt olmadığını ifade etti.

"ABD BİZE LİMON MU SATMIŞ"

Suudi halkının duruma bakışını da değerlendiren Lewis, Suudi halkının "ABD, bize füze savunma sistemi yerine limon mu satmış?" soruları sorduğunu söyledi.

Saldırıların bir tanesinin belki engellenmiş olabileceğini ama bundan da kuşku duyulduğu yazılan makalede ayrıca Middlebury Uluslarası Araştırmalar Enstitüsü'nün incelemesinden bahsedildi.

Enstitünün araştırmacılarının, Suudi Arabistan'a yönelik 2017'nin Kasım ve Aralık aylarında yapılan iki füze saldırısını incelediği ve yetkililerin açıklamalarının aksine füzelerin vurulma ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtildi.

"SCUD’LARI BİLE ENGELLEYEMEDİ"

Amerikalı yazar, Husilerin Yemen’den atttığı füzelerin Suudi Arabistan Patriotları tarafından vurulduğuna dair şimdiye kadar hiçbir kanıtın bulunmadığını net şekilde ifade ederken, Patriotların Körfez Savaşı'nda da Irak'ın attığı Scud füzelerinin de oldukça az bir kısmını engelleyebildiğine dikkat çekti.

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