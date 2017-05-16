SUV furyasına Audi de 2 yeni araçla katılıyor

Son yıllarda yeni modellerin de devreye girmesiyle rekabetin son derece arttığı SUV segmentinde iddialı konumunu güçlendirmeyi hedefleyen Audi, iki yepyeni Q modelini mevcut üretim ağına entegre ediyor.

SUV model yelpazesini Q8 ve Q4 modelleriyle genişletmeye hazırlanan Audi, bu iki model için üretim planlarını da açıkladı. Audi Q8 modelinin 2018 yılında Bratislava'da, Audi Q4 ise 2019'dan itibaren Győr'de üretilmesi planlanıyor.

Q8 YENİ BİR SINIFA ÖNCÜLÜK EDECEK

Audi, ön gösterimi Mart 2017'de Cenevre Otomobil Fuarı'nda yapılan Audi Q8 modeliyle üst premium segment içinde yeni bir segment oluşturacak. Oldukça geniş bir iç hacmin heyecan verici bir tasarımla buluştuğu coupe formlu premium SUV, sürüş destek asistanları, bilgi-eğlence sistemleri ile yapay zekanın öncü teknolojilerini bünyesinde barındırıyor.

ÜRETİM 2008'DE BAŞLIYOR

Audi Q8'in üretimine 2018 yılında Slovakya'da başlanacak. Bu fabrika aynı zamanda 2005 yılından beri Audi Q7'nin de üretildiği yer. Ayrıca ikinci nesil geniş SUV' larden SQ7 ve Q7 e-tron elektrikli hibrit araçlar da burada üretiliyor. .