Suyun altında 24 saat geçirdi

Amcası Kızıldeniz’de boğulan Ürdünlü Adnan Nasrat, okyanusla yeniden barışmak için ilginç bir yöntem denedi.

ÖZEL DİYET UYGULADI

31 yaşındaki Nasrat, Akabe Körfezi’ne dalarak 24 saat geçirdi. Su altında vücut ısısını korumak için özel bir diyet yapan dalgıç, kaldığı süre zarfında haşlanmış tavuk ve yumurtanın beyazını yedi.

Dalgıça her 50 dakikada bir dalgıç arkadaşları eşlik etti. 24 saatlik süreyi başarıyla tamamlayan Nasrat, yeni hedefini, "Haftanın bir gününü su altında geçirmek" olduğunu belirtti.

Akabe Körfezi’nde suyun altında bir gün