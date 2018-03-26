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Suyun altında 24 saat geçirdi

Ürdünlü Adnan Nasrat, Akabe Körfezi’nde suyun altında bir gün geçirerek tarihe geçti.

Haber Merkezi | 26.03.2018 - 09:29..
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Amcası Kızıldeniz’de boğulan Ürdünlü Adnan Nasrat, okyanusla yeniden barışmak için ilginç bir yöntem denedi.

ÖZEL DİYET UYGULADI

31 yaşındaki Nasrat, Akabe Körfezi’ne dalarak 24 saat geçirdi. Su altında vücut ısısını korumak için özel bir diyet yapan dalgıç, kaldığı süre zarfında haşlanmış tavuk ve yumurtanın beyazını yedi.

Suyun altında 24 saat geçirdi

Dalgıça her 50 dakikada bir dalgıç arkadaşları eşlik etti. 24 saatlik süreyi başarıyla tamamlayan Nasrat, yeni hedefini, "Haftanın bir gününü su altında geçirmek" olduğunu belirtti.

Akabe Körfezi’nde suyun altında bir gün

Suyun altında 24 saat geçirdi

Suyun altında 24 saat geçirdi

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