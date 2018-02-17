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Svetlana Aleksiyeviç‘in 'Çinko Çocuklar' kitabı raflarda

Nobel Edebiyet Ödülü sahibi yazar Svetlana Aleksiyeviç‘in kitabı Kafka Kitap tarafından yayımlandı.

Haber Merkezi | 17.02.2018 - 12:08..
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Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi Svetlana Aleksiyeviç’in önemli eserlerinden Çinko Çocuklar, SSCB-Afgan Savaşı sırasında ve sonrasında yaşananlara dair etkileyici bir sözlü tarih çalışması…

İsveç Akademisi, Svetlana Aleksiyeviç’e Nobel Ödülü verdiğinde yazarın yeni bir edebi tür yarattığını belirtmiş, eserlerini de “duyguların ve ruhun bir tarihi” sözcükleriyle betimlemişti.

Svetlana Aleksiyeviç‘in 'Çinko Çocuklar' kitabı raflarda

Aleksiyeviç uzun bireysel monologları farklı seslerin duyulduğu bir kolaja dönüştüren özgün dokümanter tarzıyla, kendilerine nadiren konuşma fırsatı verilen, yaşantıları da çoğu zaman ülkenin resmi tarihine karışarak yitip giden sokaktaki insanların hikâyelerini kayıt altına alıyor.

Svetlana Aleksiyeviç‘in 'Çinko Çocuklar' kitabı raflarda

Yazar: Svetlana Aleksiyeviç

Yayınevi: Kafka Kitap

Türü: Günlük, anı

Rusçadan çevirenler: Fatma Arıkan & Serdar Arıkan

Baskı yılı: 2018

Syf: 392

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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