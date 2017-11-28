Svetlana Aleksiyeviç’in ödüllü kitabı: İkinci El Zaman

Belaruslu yazar Svetlana Aleksiyeviç Ukrayna'nın Stanislav (1962'den sonra adı Ivano-Frankivsk olan yerleşim birimi) şehrinde Belaruslu baba ve Ukraynalı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğu Belarus'ta geçen yazar, Belarus Devlet Üniversitesi gazetecilik bölümündegn 1972'de mezun oldu. Sonrasında bazı yerel gazetelerde çalıştıktan sonra, Minsk'te yayınlanan "Neman" isimli edebiyat dergisinin muhabiri oldu. II. Dünya Savaşı, Sovyet-Afgan Savaşı, Çernobil faciası, SSCB'nin dağılması gibi dramatik olayları yaşayan araştırmacı gazeteci Svetlana Aleksiyeviç bu olaylara tanık olmuş kişilerle röportajlar yaptı.

2015 NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ'NÜ KAZANDI

Bu insanlardan dinlediklerinin izlerini yazdığı kitaplarda kolayca görmek mümkün. Svetlana Aleksiyeviç'in yazıları Lukaşenko rejimini rahatsız etti. 2000 yılında hakkında yasal kovuşturma başlatıldı. Ülkesini terk etmek zorunda kalan Aleksiyeviç hayatının sonraki 10 yıllık kısmını, kendisine kucak açan Paris, Gothenburg ve Berlin gibi şehirlerde siyasi sürgünde geçirdi. 2015 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Svetlana Aleksiyeviç 2011 yılında ülkesine dönerek, başkent Minsk'e yerleşti. Svetlana Aleksiyeviç, Kadın Yok Savaşın Yüzünde, Nazi İşgalinde Sovyet Kadınları, Çernobil'den Sesler Bir Nükleer Felaketin Sözlü Tarihi ve Secondhand-Zeit kitapları da dünya edebiyatına kazandırdı.

GLASNOST VE PERESTROİKA

Svetlana Aleksiyeviç’in İkinci El Zaman kitabını geçtiğimiz günlerde okudum. Yazarına 2015 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandıran kitap, Sovyetler döneminde yaşayan tanıkların anlatımıyla söyleşi olarak kaleme alınmış. Vladimir Lenin’in öncülüğünde 1917 yılında dünya büyük bir siyasi devrime sahne oldu. 1917’de yapılan devrimle Çarlık Rusya’sına son veren Lenin, Bolşevik Parti’nin uzun süre liderliğini yaptı. Hem Rusya hem de dünya için son derece önemli olan Bolşevik İhtilali 26 Aralık 1991’de son bulacak ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) böylece tarihe karışacaktı. Rus siyasetçi, devlet adamı Mihail Gorbaçov, Glasnost (Açıklık), ve Perestroika (Yeniden Yapılanma) iki ana ilkeyle dünyaya açılmış, Sovyetler Birliği diye bilinen büyük oluşum içinde 20 yeni Cumhuriyet doğmuştu.

Rusya'yı yeniden yapılandıran Mihail Gorbaçov

KÖMÜNİZMİN ÇÖKÜŞÜ

Svetlana Aleksiyeviç, bu önemli kitabında Sovyetler Birliği dağıldığında iki ana kutba ayrılan insanlarla söyleşiler yaptı, notlar aldı, sonunda ortaya kendisine Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandıran İkinci El Zaman çıktı. 524 saydan oluşan kitap, nehir söyleşiler tarzında kaleme alınmış ve bir dönemin fotoğrafını okurlara sunuyor. Komünizmin çöküşü Lenin hayranları için büyük bir hüsran yaratırken, daha çok Batılı bir hayat tarzından yana olan komünizm karşıtları için ise bir bayram olmuştur. Hem Sovyet Birliğinden yana olanlarla, hem de karşıtlarıyla yapılan söyleşilerin yer aldığı kitap, akıcı ve düzgün çevirisiyle de ön plana çıkıyor. Her iki tarafla yapılan mülakatlar yazarın tarafsız bir tutum sergilediğinin de ana göstergesidir.

Lenin heykelinin kaldırılışı

BİR SUÇ ORTAĞININ NOTLARI

Sovyet dönemiyle vedalaşıyoruz. Hayatımızın o kısmıyla Sosyalist dramın bütün katılımcılarına dürüstçe vermeye çalışacağını ifade yazar, şöyle devam ediyor: “Komünizmin delice bir planı vardı – “eski” insanı, antika olmuş Âdemi yeniden yapmak. Ve bunu yaptı da. Belki de bir tek onu yaptı. Yetmiş küsur yılda Markizim – Leninizm laboratuvarında ayrı bir insan tipi ayrı bir insan tipi ortaya çıkardılar."

DİKTATÖRÜN GÜZELLİĞİ VE KELEBEĞİN SIRRI

Elena Yuryevna’nın anlattıklarıyla kitap başlıyor. Parti Bölge Komitesi Üçüncü Sekreteri 49 yaşında olan Yuryevna:

“Yani artık sosyalizmi anlamak mı gerekiyor? Kime? Zaten herkes tanık. Ben komünistim, parti bürokratıyım. Şimdi bize kimse söz vermiyor. Ağzımızı kapatıyorlar. Lenin haydut, Stalin... Hepimiz suçluyuz. Elimde bir damla kan olmasa da. Ama bize damga vurdular herkese."

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