taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.04305
Euro
6.84925
Altın
1183.415
Borsa
90707.95

Swap nedir

Finansal bir terim olan swap, kelime manasıyla takas, değiş tokuş manasına gelmektedir.

  1. Haberler
  2. İpucu

Basit manasıyla takas anlamına gelen swap, Türkiye’de döviz almak isteyenlerin TL borçlanarak döviz alma işlemine denir. Bir çeşit bankacılık işlemi olan swap, döviz takası olarak da bilinir.

Swap nedir

DÖVİZ TAKASI

İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve/veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri sözleşmeye swap sözleşmesi deniyor.

Swap nedir


BDDK’nın bu işleme bankaların özkaynakları nispetinde sınırlama getirmesi keyfi hatta spekülatif amaçlı işlemlerin önüne geçmek için alınmış bir karar olarak değerlendirilebilmektedir. Zira bu sınırlama ile yabancı yatırımcının TL’ye ulaşma maliyetleri yükselecek bir anlamda döviz alma ve fiyat farklarından para kazanma durumu sınırlandırılacaktır.

Swap nedir

Günümüze BDDK ve Merkez Bankası ile gelen swap kısaca döviz tl ile döviz alımı manasına gelmektedir.

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çocuklarda sık görülen hastalıkları öğrenin

Çocuklarda sık görülen hastalıkları öğrenin

0
Astrafobi nedir

Astrafobi nedir

0
Skolyoz nedir

Skolyoz nedir

8
Güneşlenmeyle ilgili doğru bilinen 7 yanlış

Güneşlenmeyle ilgili doğru bilinen 7 yanlış

2
Zihin dalgası nedir

Zihin dalgası nedir

0
Çinli siyah yarasa çiçeği nedir

Çinli siyah yarasa çiçeği nedir

0
Yarım net kuralı nedir?

Yarım net kuralı nedir?

1