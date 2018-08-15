Swap nedir

Basit manasıyla takas anlamına gelen swap, Türkiye’de döviz almak isteyenlerin TL borçlanarak döviz alma işlemine denir. Bir çeşit bankacılık işlemi olan swap, döviz takası olarak da bilinir.

DÖVİZ TAKASI

İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve/veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri sözleşmeye swap sözleşmesi deniyor.





BDDK’nın bu işleme bankaların özkaynakları nispetinde sınırlama getirmesi keyfi hatta spekülatif amaçlı işlemlerin önüne geçmek için alınmış bir karar olarak değerlendirilebilmektedir. Zira bu sınırlama ile yabancı yatırımcının TL’ye ulaşma maliyetleri yükselecek bir anlamda döviz alma ve fiyat farklarından para kazanma durumu sınırlandırılacaktır.

Günümüze BDDK ve Merkez Bankası ile gelen swap kısaca döviz tl ile döviz alımı manasına gelmektedir.