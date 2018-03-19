Swing nedir

20. yüzyılın en popüler caz hareketlerinden biri olan swing dansı, 1940'lı yıllara kadar etkisini sürdürmüştür.

Dönem müzisyenleri sıkı olmayan bir ritim anlayışıyla ürettikleri bestelerinde sekizlik nota kalıbını kullanmışlardır. Caz orkestralarının altın çağında ortaya çıkan swing dansında kullanılan ritim, birçok dansçıyı etkilemiştir.

6 AYDA ÖĞRENİLEBİLİYOR

Bu dans genellikle bireysel ya da kapalı grup dersleriyle öğretilir. Yaklaşık 3-6 ay gibi bir sürede iyi dans edilebilen swing'de temel bir adım bulunur. Adımlar 'yavaş, yavaş ve hızlı, hızlı' şeklindedir.

MÜZİGE GÖRE İSİMLENDİRİLİYOR

Yavaş adımlar standart çekilde atılırken hızlı adımlar arkaya açılarak atılır. Adımlardan sonraki en dikkat çeken hareket dönüşlerdir. Erkek dansçının yönlendirmesiyle yapılan 'koltuk altı dönüşü' en belirgin olanıdır.

Ritimlerin ön planda olduğu bu keyifli dansın single swing, double swing, trible swing ve disco swing şeklinde türleri de bulunur.