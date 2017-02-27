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Swinger partisini organize eden üniversiteliye 33 yıl hapis

Adana'da eş değiştirme yöntemiyle seks fantezilerini organize eden E.Ş.'ye 33 yıl 9 ay hapis cezası ve 65 bin TL adli para cezası verildi.

27.02.2017 - 14:51
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Adana Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2016'nın Şubat ayında Çukurova Üniversitesi öğrencisi 26 yaşındaki E.Ş. ile okuldan sevgilisi olan 25 yaşındaki E.A.'nın, sosyal paylaşım sitesi üzerinden evli çiftlere swinger fantezili fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı.

Teknik takip başlatan polis, Adana'nın merkez Sarıçam İlçesi'nde kiralanan lüks bir sitedeki villada evli çiftlere swinger partileri organize edildiğini belirledi.

PARTİYE KATILMAK 1000 LİRA

E.Ş ile sevgilisi E.A.'nın başlarda fantezi amacıyla sosyal paylaşım sitesinden seks yapmak isteyenleri bir araya getirdiği, daha sonra bu amaçla partilere katılmak isteyen erkeklere 1000 lira karşılığında kadın ayarladığı ortaya çıktı.

Swinger partisini organize eden üniversiteliye 33 yıl hapis

Polis, Adana'nın yanı sıra Mersin, Kayseri, Osmaniye ve Şanlıurfa'da, 25 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 15'i tutuklandı. Sanıklar hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'fuhuş', 'insan ticareti' ve ' müstehcenlik' suçlarından 3 ila 177 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

Swinger partisini organize eden üniversiteliye 33 yıl hapis

'CİNSEL ÖZGÜRLÜK SAVUNMASI'

Kapalı yapılan duruşmalarda yargılama aşamalarında tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. Sanıklar suçlamaları kabul etmezken fantezi amaçlı 'swinger' ortamına katıldıklarını söyledi. Bazı sanıklar ise cinsel özgürlüklerini kullandıklarını söylerken bazı kadın sanıklar, swinger partisinde giymek üzere fantezi kıyafetler ve benzeri malzemeler için para aldıklarını bazıları ise beraber oldukları erkeklerden para aldığını anlattı.

Swinger partisini organize eden üniversiteliye 33 yıl hapis

CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti, partileri organize eden E.Ş.'ye fuhuşa teşvik suçundan 33 yıl 9 ay ile 65 bin TL adli para cezası verdi. 11 sanığın beraatine karar veren mahkeme heyeti, diğer 18 sanığı 2 yıl ile 13 yıl arasında değişen hapis cezaları ve 4 bin ile 28 bin 600 TL arasında değişen adli para cezalarına çarptırdı. Ayrıca tüm sanıklar suç örgütü ve müstehcenlik suçundan beraat etti.

Swinger partisini organize eden üniversiteliye 33 yıl hapis

Swinger partisini organize eden üniversiteliye 33 yıl hapis

Swinger partisini organize eden üniversiteliye 33 yıl hapis

Swinger partisini organize eden üniversiteliye 33 yıl hapis

Swinger partisini organize eden üniversiteliye 33 yıl hapis

Swinger partisini organize eden üniversiteliye 33 yıl hapis

Swinger partisini organize eden üniversiteliye 33 yıl hapis

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